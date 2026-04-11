יום שבת, 11.04.2026 שעה 22:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3346-3531אלאבס15
3247-3931אלצ'ה16
3148-3630מיורקה17
3150-3730סביליה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"פסטיבל של ברצלונה, שטיח אדום בדרך לתואר"

בתקשורת המקומית החמיאו לקטלונים, שניצחו 1:4 את אספניול ופתחו פער של 9 נקודות מריאל מדריד, והחמיאו גם לטורס: "השתיק את המבקרים עם צמד נהדר"

לאמין ימאל רץ לחבק את פראן טורס (רויטרס)
לאמין ימאל רץ לחבק את פראן טורס (רויטרס)

ברצלונה נתנה היום (שבת) הצגה לעיני הקהל הביתי בקאמפ נואו, לאחר שגברה 1:4 על היריבה העירונית, אספניול, במסגרת המחזור ה-31 של הליגה הספרדית, והגדילה את הפער בפסגת הטבלה לתשע נקודות. בסיום המשחק, בתקשורת המקומית חגגו עם הקטלונים והתייחסו לגיבורי המשחק.

ב’מארקה’ לא הכחישו את הפער הגדול שנפתח מריאל מדריד וכתבו: “שטיח אדום לתואר, ברצלונה המשיכה לנצל את כישלונותיה של ריאל מדריד. לעולם אל תפסלו את ברצלונה, לא בבית ולא בחוץ”.

ב’מונדו דפורטיבו’ הוסיפו וכתבו: “פסטיבל של ברצלונה, שסופרת לאחור לקראת האליפות. לאמין ימאל כבש ונראה נהדר לכל אורך המשחק”. לאחר מכן החמיאו גם לפראן טורס, שלא כבש או בישל במשך תקופה ארוכה: “פראן השתיק את המבקרים עם צמד נהדר כבר בתחילת המשחק, החלוץ הוכיח את יכולותיו בתנועות לעומק ושבר את הבצורת בסטייל”.

שחקני ברצלונה מאושרים (IMAGO)

מעבר לכך, בספרד מדווחים שבקהל צעקו לאחר השער האחרון של רשפורד: כן, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים” בהקשר לקאמבק אפשרי מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */