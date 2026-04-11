"פסטיבל של ברצלונה, שטיח אדום בדרך לתואר"

ברצלונה נתנה היום (שבת) הצגה לעיני הקהל הביתי בקאמפ נואו, לאחר שגברה 1:4 על היריבה העירונית, אספניול, במסגרת המחזור ה-31 של הליגה הספרדית, והגדילה את הפער בפסגת הטבלה לתשע נקודות. בסיום המשחק, בתקשורת המקומית חגגו עם הקטלונים והתייחסו לגיבורי המשחק.

ב’מארקה’ לא הכחישו את הפער הגדול שנפתח מריאל מדריד וכתבו: “שטיח אדום לתואר, ברצלונה המשיכה לנצל את כישלונותיה של ריאל מדריד. לעולם אל תפסלו את ברצלונה, לא בבית ולא בחוץ”.

ב’מונדו דפורטיבו’ הוסיפו וכתבו: “פסטיבל של ברצלונה, שסופרת לאחור לקראת האליפות. לאמין ימאל כבש ונראה נהדר לכל אורך המשחק”. לאחר מכן החמיאו גם לפראן טורס, שלא כבש או בישל במשך תקופה ארוכה: “פראן השתיק את המבקרים עם צמד נהדר כבר בתחילת המשחק, החלוץ הוכיח את יכולותיו בתנועות לעומק ושבר את הבצורת בסטייל”.

מעבר לכך, בספרד מדווחים שבקהל צעקו לאחר השער האחרון של רשפורד: כן, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים” בהקשר לקאמבק אפשרי מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות.