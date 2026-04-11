המרדף ל-1,000 נמשך: רונאלדו כבש אחרי 15 דק'

אם יש שני דברים שנותרו לרונאלדו להשיג בקריירה המפוארת שלו ובגילו המתקדם, זה לנסות לזכות עם פורטוגל במונדיאל הקרוב, ולהגיע ל-1,000 גולים. בזמן שגביע העולם רחוק עוד כמה חודשים, המרדף ל-1,000 חי וקיים כרגע וכבר היום (שבת) CR7 עשה צעד לעבר המטרה.

רונאלדו פתח בהרכב של אל נאסר והעלה אותה ל-0:1 כבר אחרי 15 דקות במשחק נגד אל אוחדוד. הפורטוגלי נשלח לעומק על ידי נוואף משארי עבדולרחמן, בנגיעה השתלט והריץ את עצמו לתוך הרחבה ואז ברגל ימין גלגל לרשת, בדרך ל-968 בקריירה. אגב, אל נאסר לבסוף ניצחה 0:2, ז’ואאו פליקס הוסיף.

הצהובים-כחולים במקום הראשון בליגה הסעודית אחרי 28 מחזורים, ואם אפשר להוסיף לרונאלדו משימה שלישית לשאר הקריירה, אז זו אליפות בסעודיה. אל נאסר במרחק חמש נקודות מאל הילאל, כשנותרו עוד שישה משחקים לסיום העונה בליגה.