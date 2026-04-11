ליגה סעודית 25-26
7021-7627אל נאסר1
6825-7528אל הילאל2
6620-5528אל אהלי3
6129-6528אל קאדיסיה4
4637-5028אל טאאוון5
4538-4528אל איתיחאד6
4249-4128אל אטיפאק7
3941-3729ניאום8
3445-3529אל פייחה9
3448-3128אל חאזם10
3146-4627אל חאליג'11
3040-3427אל שבאב12
2957-3829אל חולוד13
2848-3427אל פאתח14
2346-2528דאמאק15
2352-2928אל ריאד16
1657-2327אל אחדוד17
1167-2728אל נג'מה18

המרדף ל-1,000 נמשך: רונאלדו כבש אחרי 15 דק'

הפורטוגלי כבש את ה-968 בקריירה שלו כשהעלה את אל נאסר ליתרון, פליקס חתם 0:2 על אל אוחדוד. הצהובים-כחולים עשו צעד גדול לעבר האליפות בסעודיה

כריסטיאנו רונאלדו בטירוף (רויטרס)
אם יש שני דברים שנותרו לרונאלדו להשיג בקריירה המפוארת שלו ובגילו המתקדם, זה לנסות לזכות עם פורטוגל במונדיאל הקרוב, ולהגיע ל-1,000 גולים. בזמן שגביע העולם רחוק עוד כמה חודשים, המרדף ל-1,000 חי וקיים כרגע וכבר היום (שבת) CR7 עשה צעד לעבר המטרה.

רונאלדו פתח בהרכב של אל נאסר והעלה אותה ל-0:1 כבר אחרי 15 דקות במשחק נגד אל אוחדוד. הפורטוגלי נשלח לעומק על ידי נוואף משארי עבדולרחמן, בנגיעה השתלט והריץ את עצמו לתוך הרחבה ואז ברגל ימין גלגל לרשת, בדרך ל-968 בקריירה. אגב, אל נאסר לבסוף ניצחה 0:2, ז’ואאו פליקס הוסיף.

הצהובים-כחולים במקום הראשון בליגה הסעודית אחרי 28 מחזורים, ואם אפשר להוסיף לרונאלדו משימה שלישית לשאר הקריירה, אז זו אליפות בסעודיה. אל נאסר במרחק חמש נקודות מאל הילאל, כשנותרו עוד שישה משחקים לסיום העונה בליגה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
