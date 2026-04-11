דקה 56: הראקלס אלמלו - אייאקס 3:0

לאחר בצורת של למעלה מחודש, אוסקר גלוך חוזר להרכב של אייאקס. הישראלי פותח ב-11 של קבוצתו, שמתארחת בשעה זו אצל האחרונה בטבלה, הראקלס, במטרה לחזור למסלול הניצחונות ולהיצמד לקבוצות בצמרת.

לאחר שפ.ס.וו זכתה כבר באליפות, אייאקס יודעת שהיא חייבת לעשות הכל על מנת לסיים במקום השני, שמוביל אוטומטית לליגת האלופות. קבוצתו של גלוך לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים ורשמה ניצחון אחד בששת משחקי הליגה האחרונים שלה.

מנגד, הקבוצה מהמקום האחרון יודעת שהסיכוי שלה להישאר בליגה הוא נמוך מאוד, וכתוצאה מכך אין לה מה להפסיד מול הקהל הביתי. המארחת תקווה לרשום ניצחון חמישי העונה, וראשון מאז תחילת פברואר.

בפעם האחרונה בה שתי הקבוצות התמודדו, הייתה זו אייאקס שיצאה עם ידה על העליונה בזכות ניצחון 0:2 ביתי. מי שכבשו באותו משחק היו סטיבן ברחויס ו-ווט וחהורסט.

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 7: הזדמנות ראשונה של הראקלס, נאצ'י אונובר הגיב היטב וקלט ריבאונד בתוך הרחבה, אך הבעיטה שלו נחסמה היטב לקרן.

דקה 8: מצב ראשון לאייאקס, ג'ורטי מוקיו קיבל מסירה קצרה תוך כדי תנועה בתוך הרחבה, אך בעט בצורה לא טובה ופספס הזדמנות קורצת לכבוש.

דקה 16, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: מיקה גודטס קיבל כדור עומק נפלא מג’ורטי מוקיו, והקפיץ בגאונות מעל שוער המארחת.

דקה 17, שער! אייאקס הכפילה במהירות את היתרון ועלתה ל-0:2: איזו פתיחה מוחצת של האורחת! מהלך קבוצתי נהדר הסתיים בדאבל פס בין ווט וחהורסט לסטיבן ברחויס, והאחרון סיים עם כדור שלא הותיר סיכוי לשוער.

דקה 43: אוסקר גלוך קיבל כדור מוחהורסט בתוך הרחבה, העביר לרגל ימין ובעט לעבר המסגרת. אך השוער הצליח לבלום אותו.

מחצית שנייה

דקה 47, שער! אייאקס עלתה ל-0:3 מבישול של גלוך: איזו חגיגה של האורחת! אוסקר גלוך החל את המהלך עם דאבל פס עם וחהורסט, לאחר מכן הישראלי מצא בכדור עומק נפלא את ברחויס, שהשלים צמד ורץ לחגוג עם הקשר.

דקה 49: עוד התקפה שהחלה עם גלוך, הישראלי מצא הפעם את גודטס באחד על אחד, אך האחרון לא הצליח לבעוט ונבלם על ידי ההגנה.

דקה 53: מצב גדול למארחת! כדור קרן גרם לערבובייה ברחבה, אך שוער אייאקס הצליח לבלום את ההדמנות.

הרכב אייאקס: מארטן פאס, אנטון גאיי, יוסיפ סאטולו, יורי באס, לוקאס רוחה, ג’ורטי מוקיו, קו איטקורה, אוסקר גלוך, סטיבן ברחויס, ווט וחהורסט ומיקה גודטס.

הרכב הראקלס: רמקו פאסביר, יאנס ווייקהוף, דמון מיראני, אלק ואן הורנביק, איוון מסיק, תומאס ברונס, טריסטן ואן גילסט, סם שפרמן, מריו אנגלס, לקווינסיו זיפויק ונאסי אונובאר.