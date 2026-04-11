יום שבת, 11.04.2026 שעה 23:14
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7440-8430פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5332-5130טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4436-4930אוטרכט8
4237-4230כרונינגן9
4249-3530ספרטה רוטרדם10
3645-5030גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2850-3130וולנדם14
2749-2929אקסלסיור רוטרדם15
2752-3930טלסטאר16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

דקה 56: הראקלס אלמלו - אייאקס 3:0

ליגה הולנדית, מחזור 30: חגיגה של האורחת. לאחר שהצליחה לעלות ליתרון כפול כבר במחצית הראשונה, קבוצתו של גלוך כבשה שער נוסף מבישול של הישראלי

אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)
לאחר בצורת של למעלה מחודש, אוסקר גלוך חוזר להרכב של אייאקס. הישראלי פותח ב-11 של קבוצתו, שמתארחת בשעה זו אצל האחרונה בטבלה, הראקלס, במטרה לחזור למסלול הניצחונות ולהיצמד לקבוצות בצמרת.

לאחר שפ.ס.וו זכתה כבר באליפות, אייאקס יודעת שהיא חייבת לעשות הכל על מנת לסיים במקום השני, שמוביל אוטומטית לליגת האלופות. קבוצתו של גלוך לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים ורשמה ניצחון אחד בששת משחקי הליגה האחרונים שלה.

מנגד, הקבוצה מהמקום האחרון יודעת שהסיכוי שלה להישאר בליגה הוא נמוך מאוד, וכתוצאה מכך אין לה מה להפסיד מול הקהל הביתי. המארחת תקווה לרשום ניצחון חמישי העונה, וראשון מאז תחילת פברואר.

בפעם האחרונה בה שתי הקבוצות התמודדו, הייתה זו אייאקס שיצאה עם ידה על העליונה בזכות ניצחון 0:2 ביתי. מי שכבשו באותו משחק היו סטיבן ברחויס ו-ווט וחהורסט.

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 7: הזדמנות ראשונה של הראקלס, נאצ'י אונובר הגיב היטב וקלט ריבאונד בתוך הרחבה, אך הבעיטה שלו נחסמה היטב לקרן.

דקה 8: מצב ראשון לאייאקס, ג'ורטי מוקיו קיבל מסירה קצרה תוך כדי תנועה בתוך הרחבה, אך בעט בצורה לא טובה ופספס הזדמנות קורצת לכבוש.

דקה 16, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: מיקה גודטס קיבל כדור עומק נפלא מג’ורטי מוקיו, והקפיץ בגאונות מעל שוער המארחת.

דקה 17, שער! אייאקס הכפילה במהירות את היתרון ועלתה ל-0:2: איזו פתיחה מוחצת של האורחת! מהלך קבוצתי נהדר הסתיים בדאבל פס בין ווט וחהורסט לסטיבן ברחויס, והאחרון סיים עם כדור שלא הותיר סיכוי לשוער.

דקה 43: אוסקר גלוך קיבל כדור מוחהורסט בתוך הרחבה, העביר לרגל ימין ובעט לעבר המסגרת. אך השוער הצליח לבלום אותו.

מחצית שנייה

דקה 47, שער! אייאקס עלתה ל-0:3 מבישול של גלוך: איזו חגיגה של האורחת! אוסקר גלוך החל את המהלך עם דאבל פס עם וחהורסט, לאחר מכן הישראלי מצא בכדור עומק נפלא את ברחויס, שהשלים צמד ורץ לחגוג עם הקשר.

דקה 49: עוד התקפה שהחלה עם גלוך, הישראלי מצא הפעם את גודטס באחד על אחד, אך האחרון לא הצליח לבעוט ונבלם על ידי ההגנה.

דקה 53: מצב גדול למארחת! כדור קרן גרם לערבובייה ברחבה, אך שוער אייאקס הצליח לבלום את ההדמנות.

הרכב אייאקס: מארטן פאס, אנטון גאיי, יוסיפ סאטולו, יורי באס, לוקאס רוחה, ג’ורטי מוקיו, קו איטקורה, אוסקר גלוך, סטיבן ברחויס, ווט וחהורסט ומיקה גודטס.

הרכב הראקלס: רמקו פאסביר, יאנס ווייקהוף, דמון מיראני, אלק ואן הורנביק, איוון מסיק, תומאס ברונס, טריסטן ואן גילסט, סם שפרמן, מריו אנגלס, לקווינסיו זיפויק ונאסי אונובאר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
