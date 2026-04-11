גלוך בישל, אייאקס ניצחה 0:3 את הראקלס

לאחר בצורת של למעלה מחודש, אוסקר גלוך חזר להרכב של אייאקס היום (שבת) והראה למה הוא מסוגל. הישראלי פתח ב-11 של קבוצתו ובישל את השער השלישי בניצחון 0:3 על הראקלס, זאת המסגרת המחזור ה-30 של הליגה ההולנדית.

המחצית הראשונה נפתחה נהדר עבור גלוך וחבריו. אייאקס הצליחה לעלות ליתרון כפול בזכות שערים של מיקה גודטס (16’) וסטיבן ברחויס (17’). הישראלי היה פעיל במשחק ההתקפה אך לא היה מעורב בשערים שהובקעו.

החצי השני נפתח נהדר עבור אוסקר גלוך. הישראלי היה אחראי למהלך הקבוצתי בשער השלישי של הקבוצה ובסופו בישל עם כדור עומק גאוני לברחויס שהשלים צמד בדקה ה-47.

בדקה ה-78 אקס ארסנל, טאקירו טומיאסו, ספג כרטיס אדום ישיר והשאיר את האורחת בעשרה שחקנים, אך ההרחקה לא השפיעה על התוצאה, שהסתיימה ב-0:3 קליל לאייאקס.

לאחר הניצחון, אייאקס וגלוך נצמדו לקבוצות הצמרת במאבק על המקום בליגת האלופות. קבוצתו של הישראלי קטעה רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון, ותקווה מפה לצאת למומנטום חיובי, ואנחנו נקווה שהנציג שלנו ימשיך לקבל קרדיט ממאמנו ויחזיר לו בשערים ובישולים כמו שעשה היום.

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 7: הזדמנות ראשונה של הראקלס, נאצ'י אונובר הגיב היטב וקלט ריבאונד בתוך הרחבה, אך הבעיטה שלו נחסמה היטב לקרן.

דקה 8: מצב ראשון לאייאקס, ג'ורטי מוקיו קיבל מסירה קצרה תוך כדי תנועה בתוך הרחבה, אך בעט בצורה לא טובה ופספס הזדמנות קורצת לכבוש.

דקה 16, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: מיקה גודטס קיבל כדור עומק נפלא מג’ורטי מוקיו, והקפיץ בגאונות מעל שוער המארחת.

דקה 17, שער! אייאקס הכפילה במהירות את היתרון ועלתה ל-0:2: איזו פתיחה מוחצת של האורחת! מהלך קבוצתי נהדר הסתיים בדאבל פס בין ווט וחהורסט לסטיבן ברחויס, והאחרון סיים עם כדור שלא הותיר סיכוי לשוער.

דקה 43: אוסקר גלוך קיבל כדור מוחהורסט בתוך הרחבה, העביר לרגל ימין ובעט לעבר המסגרת. אך השוער הצליח לבלום אותו.

מחצית שנייה

דקה 47, שער! אייאקס עלתה ל-0:3 מבישול של גלוך: איזו חגיגה של האורחת! אוסקר גלוך החל את המהלך עם דאבל פס עם וחהורסט, לאחר מכן הישראלי מצא בכדור עומק נפלא את ברחויס, שהשלים צמד ורץ לחגוג עם הקשר.

דקה 49: עוד התקפה שהחלה עם גלוך, הישראלי מצא הפעם את גודטס באחד על אחד, אך האחרון לא הצליח לבעוט ונבלם על ידי ההגנה.

דקה 53: מצב גדול למארחת! כדור קרן גרם לערבובייה ברחבה, אך שוער אייאקס הצליח לבלום את ההדמנות.

דקה 62: וחהורסט כמעט הצטרך לחגיגה, אך הבעיטה שלו נבלמה ופגעה רק בקורה.

דקה 71: עוד קורה של אייאקס, הפעם זה מיקה גודטס שכמעט השלים צמד, אך הבעיטה שלו הייתה סנטימטרים מלהיכנס לשער.

דקה 76, אייאקס נשארה ב-10 שחקנים: אקס ארסנל, טאקירו טומיאסו, הכשיל על סף הרחבה את חלוץ הראקלס, ולאחר בדיקת VAR קיבל את הכרטיס האדום 13 דקות מהרגע שנכנס.

דקה 83: אוסקר גלוך הוחלף על ידי שון סטיור וסיים את חלקו במשחק עם בישול.

דקה 96: סיום המשחק! אייאקס חוזרת לנצח, אוסקר גלוך שיחק 83 דקות ובישל בגאונות את השער השלישי במשחק.

הרכב אייאקס: מארטן פאס, אנטון גאיי, יוסיפ סאטולו, יורי באס, לוקאס רוחה, ג’ורטי מוקיו, קו איטקורה, אוסקר גלוך, סטיבן ברחויס, ווט וחהורסט ומיקה גודטס.

הרכב הראקלס: רמקו פאסביר, יאנס ווייקהוף, דמון מיראני, אלק ואן הורנביק, איוון מסיק, תומאס ברונס, טריסטן ואן גילסט, סם שפרמן, מריו אנגלס, לקווינסיו זיפויק ונאסי אונובאר.