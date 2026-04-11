יום ראשון, 12.04.2026 שעה 00:07
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7440-8430פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5332-5130טוונטה אנסחדה4
5137-5730אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4436-4930אוטרכט8
4237-4230כרונינגן9
4249-3530ספרטה רוטרדם10
3645-5030גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2850-3130וולנדם14
2749-2929אקסלסיור רוטרדם15
2752-3930טלסטאר16
2450-2929נאק ברדה17
1977-3430הראקלס אלמלו18

גלוך בישל, אייאקס ניצחה 0:3 את הראקלס

מתחמם לקראת סיום העונה: הישראלי חזר להרכב לראשונה מזה למעלה מחודש, שיחק 83 דקות ועזר לקבוצתו לגבור על נועלת הטבלה כאשר מסר בגאונות לברחויס

|
סטיבן ברחויס מודה לאוסקר גלוך על הבישול (IMAGO)
סטיבן ברחויס מודה לאוסקר גלוך על הבישול (IMAGO)

לאחר בצורת של למעלה מחודש, אוסקר גלוך חזר להרכב של אייאקס היום (שבת) והראה למה הוא מסוגל. הישראלי פתח ב-11 של קבוצתו ובישל את השער השלישי בניצחון 0:3 על הראקלס, זאת המסגרת המחזור ה-30 של הליגה ההולנדית.

המחצית הראשונה נפתחה נהדר עבור גלוך וחבריו. אייאקס הצליחה לעלות ליתרון כפול בזכות שערים של מיקה גודטס (16’) וסטיבן ברחויס (17’). הישראלי היה פעיל במשחק ההתקפה אך לא היה מעורב בשערים שהובקעו.

החצי השני נפתח נהדר עבור אוסקר גלוך. הישראלי היה אחראי למהלך הקבוצתי בשער השלישי של הקבוצה ובסופו בישל עם כדור עומק גאוני לברחויס שהשלים צמד בדקה ה-47.

בדקה ה-78 אקס ארסנל, טאקירו טומיאסו, ספג כרטיס אדום ישיר והשאיר את האורחת בעשרה שחקנים, אך ההרחקה לא השפיעה על התוצאה, שהסתיימה ב-0:3 קליל לאייאקס.

לאחר הניצחון, אייאקס וגלוך נצמדו לקבוצות הצמרת במאבק על המקום בליגת האלופות. קבוצתו של הישראלי קטעה רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון, ותקווה מפה לצאת למומנטום חיובי, ואנחנו נקווה שהנציג שלנו ימשיך לקבל קרדיט ממאמנו ויחזיר לו בשערים ובישולים כמו שעשה היום.

האצטדיון של הראקלס (IMAGO)
אוסקר גלוך ברונדו עם חבריו בחימום (IMAGO)

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 7: הזדמנות ראשונה של הראקלס, נאצ'י אונובר הגיב היטב וקלט ריבאונד בתוך הרחבה, אך הבעיטה שלו נחסמה היטב לקרן.

דקה 8: מצב ראשון לאייאקס, ג'ורטי מוקיו קיבל מסירה קצרה תוך כדי תנועה בתוך הרחבה, אך בעט בצורה לא טובה ופספס הזדמנות קורצת לכבוש.

קו איטקורה מוסר (IMAGO)

דקה 16, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: מיקה גודטס קיבל כדור עומק נפלא מג’ורטי מוקיו, והקפיץ בגאונות מעל שוער המארחת.

מיקה גודטס חוגג (IMAGO)

דקה 17, שער! אייאקס הכפילה במהירות את היתרון ועלתה ל-0:2: איזו פתיחה מוחצת של האורחת! מהלך קבוצתי נהדר הסתיים בדאבל פס בין ווט וחהורסט לסטיבן ברחויס, והאחרון סיים עם כדור שלא הותיר סיכוי לשוער.

סטיבן ברחויס חוגג (IMAGO)

דקה 43: אוסקר גלוך קיבל כדור מוחהורסט בתוך הרחבה, העביר לרגל ימין ובעט לעבר המסגרת. אך השוער הצליח לבלום אותו.

מחצית שנייה

דקה 47, שער! אייאקס עלתה ל-0:3 מבישול של גלוך: איזו חגיגה של האורחת! אוסקר גלוך החל את המהלך עם דאבל פס עם וחהורסט, לאחר מכן הישראלי מצא בכדור עומק נפלא את ברחויס, שהשלים צמד ורץ לחגוג עם הקשר.

אוסקר גלוך מוסר (IMAGO)
אוסקר גלוך חוגג עם חבריו (IMAGO)

דקה 49: עוד התקפה שהחלה עם גלוך, הישראלי מצא הפעם את גודטס באחד על אחד, אך האחרון לא הצליח לבעוט ונבלם על ידי ההגנה.

דקה 53: מצב גדול למארחת! כדור קרן גרם לערבובייה ברחבה, אך שוער אייאקס הצליח לבלום את ההדמנות.

אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)

דקה 62: וחהורסט כמעט הצטרך לחגיגה, אך הבעיטה שלו נבלמה ופגעה רק בקורה.

דקה 71: עוד קורה של אייאקס, הפעם זה מיקה גודטס שכמעט השלים צמד, אך הבעיטה שלו הייתה סנטימטרים מלהיכנס לשער.

דקה 76, אייאקס נשארה ב-10 שחקנים: אקס ארסנל, טאקירו טומיאסו, הכשיל על סף הרחבה את חלוץ הראקלס, ולאחר בדיקת VAR קיבל את הכרטיס האדום 13 דקות מהרגע שנכנס.

אוסקר גארסיה (IMAGO)

דקה 83: אוסקר גלוך הוחלף על ידי שון סטיור וסיים את חלקו במשחק עם בישול.

דקה 96: סיום המשחק! אייאקס חוזרת לנצח, אוסקר גלוך שיחק 83 דקות ובישל בגאונות את השער השלישי במשחק.

הרכב אייאקס: מארטן פאס, אנטון גאיי, יוסיפ סאטולו, יורי באס, לוקאס רוחה, ג’ורטי מוקיו, קו איטקורה, אוסקר גלוך, סטיבן ברחויס, ווט וחהורסט ומיקה גודטס.

הרכב הראקלס: רמקו פאסביר, יאנס ווייקהוף, דמון מיראני, אלק ואן הורנביק, איוון מסיק, תומאס ברונס, טריסטן ואן גילסט, סם שפרמן, מריו אנגלס, לקווינסיו זיפויק ונאסי אונובאר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */