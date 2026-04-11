אייזיאה היל נמצא במו"מ עם מכבי רמת גן

על רקע הפסקת האש והחזרה המתוכננת של ליגת ווינר סל בשבת הבאה, מכבי רמת גן ממשיכה לחפש חיזוק לקבוצה והערב (שבת) נודע על מועמדותו של שחקן נוסף שייתכן ויגיע לקבוצה.

לאחר החתמתם של טרבור לייסי, צ'אד בראון ו-ווסלי האריס, הקבוצה מהמרכז נמצאת במשא ומתן עם הרכז אייזיאה היל. היל (25, 1.83) הוא בוגר אוניברסיטת פרסנו ובעונה הנוכחית שיחק בספישקי מסלובקיה, שם העמיד ממוצעים של 19.7 נקודות, 6 אסיסטים ו-3.3 ריבאונדים.

בעברו היל בן ה-25 שיחק גם בהונגריה, בריטניה וצפון מקדוניה וייתכן ויהיה הרכש הבא של שמוליק ברנר. כאמור, ברמת גן צירפו כבר שלושה זרים חדשים, לקראת חידוש הליגה בעוד כשבוע.

כרגע אף אחד מזרי הקבוצה לפני המלחמה לא חזר , כאשר רונלדו סגו כבר שוחרר רשמית והאחרים עדיין לא הסכימו לחזור בשלב זה. ז'ורדאן ניקוליס כבר נמצא במו"מ עם קבוצות אחרות.