יום ראשון, 12.04.2026 שעה 10:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"אנחנו נבוא עם הציפורניים כמו שבאים לדרבי"

אחרי שאיבדה סיכוי באופן סופי לסיים בעשירייה, מכבי ת"א תנסה להחזיר את הכבוד ב-22:15 בדרבי מול הפועל ת"א: "השבוע האחרון יצר מעין נזק תודעתי"

|
קטש ושחקני מכבי, יחזירו את הכבוד בדרבי? (IMAGO)
קטש ושחקני מכבי, יחזירו את הכבוד בדרבי? (IMAGO)

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 22:15) בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ' את הפועל תל אביב במסגרת הדרבי השני של היורוליג העונה. הצהובים מגיעים למפגש לאחר שבשישי האחרון קבוצתו של עודד קטש איבדה סיכוי באופן רשמי להיכנס לעשירייה הראשונה וזאת כאמור לאחר התבוסה המשפילה לפאריס ביום חמישי האחרון.

"איבדנו סיכוי לעלות לפלייאין אבל זה לא משנה יש דרבי", אמרו במועדון לקראת המשחק מול קבוצתו של דימיטריס איטודיס אליו הצהובים מגיעים לאחר צמד הפסדים ביורוליג וכשהקבוצה כבר לא במצב אידיאלי היות וג'ימי קלארק בספק ולאור כך שגבריאל איפה לונדברג עדין לא אמור להיות כשיר למשחק. 

"השבוע האחרון יצר מעין נזק תודעתי וקשה מאוד לתקן דבר כזה אבל אפשר להתחיל מלנצח דרבי", הודו בסביבת הקבוצה, כזכור עד לשבוע שעבר השיח עסק במה צריך לעשות לצד חישוב סיכויים כדי להיכנס לעשירייה הראשונה. יתרה מכך ניצחון על באסקוניה היה שם אותם גם אם לזמן קצר בעשירייה הראשונה אך משהו נראה שנשבר במשחק הזה ולא רק באותו המשחק והשורה התחתונה היא שצמד המשחקים השבוע הוא לפרוטוקול בלבד והערך המוסף היחידי שיכול להיות להם עבור מחזיקת הגביע הוא לקלקל לקבוצה מהצד האדום של העיר. 

גג'ימי קלארק (IMAGO)

האדומים לבנים כזכור עדין לא הבטיחו פלייאוף, הם כן יהיו בעשירייה הראשונה ויהי מה והערב הם יקבלו יריבה שהיא סוג של בהזמנה, רגע אחרי ההדחה הרשמית ועוד אחד נוסף אחרי תבוסה משפילה וזאת כאשר יש לה עדין שחקנים שנמצאים בספק למשחק. במציאות אחרת כזו שלא הייתה כוללת שני רבעים של 40 נקודות וצפונה שספגו חניכיו של קטש מיריבתם, באסקוניה בשלישי וכאמור פריז בחמישי רק שאם שלישי היה סימפטום של התפרקות הרי שכבר חמישי היה אירוע שונה בהיקפו ובגודלו. 

48 שעות של סוף עונה

אמנם השבוע שעבר היה שבוע משחקים כפול אך צמד ההפסדים היה תוך 48 שעות, כאלו שהיו כואבות מאוד עבור הצהובים שהעונה שלהם נגמרה עם אקורד סיום צורם במיוחד, שפת הגוף, הלחימה, הזהות של הקבוצה שהייתה לאורך כל ניסיון הקאמבק נעלמו והתמוגגו כלא היו, נעדרו בעת מילוי תפקידם אם תרצו. "עבדנו מאוד קשה כדי להגיע לנקודה הזו קלקלנו הרבה ולא צריך ליפות את זה. יש דרבי וצריך להתרומם ולהראות אחרת לגמרי אחרת נחטוף", מבהירים במועדון. 

הנושא של להיראות אחרת עלה על ידי שחקן הקבוצה וויל ריימן לאחר ההפסד לבאסקוניה ומה שהוא אמר בסופו של דבר קרה כמעט אחד לאחד ומול פאריס מכבי פשוט לא הייתה, כאשר לגבי המשחק הערב בסביבת הקבוצה מבהירים "נבוא עם הציפורניים כמו שבאים לדרבי. אין איך להחזיר את הגלגל לאחור אבל יש לנצח דרבי". מעבר למשחק הערב ביום חמישי הקרוב הצהובים כחולים יארחו את המשחק האחרון שלהם בעונה האירופית במסגרתו הם יפגשו את וירטוס בולוניה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */