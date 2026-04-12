"אנחנו נבוא עם הציפורניים כמו שבאים לדרבי"

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 22:15) בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ' את הפועל תל אביב במסגרת הדרבי השני של היורוליג העונה. הצהובים מגיעים למפגש לאחר שבשישי האחרון קבוצתו של עודד קטש איבדה סיכוי באופן רשמי להיכנס לעשירייה הראשונה וזאת כאמור לאחר התבוסה המשפילה לפאריס ביום חמישי האחרון.

"איבדנו סיכוי לעלות לפלייאין אבל זה לא משנה יש דרבי", אמרו במועדון לקראת המשחק מול קבוצתו של דימיטריס איטודיס אליו הצהובים מגיעים לאחר צמד הפסדים ביורוליג וכשהקבוצה כבר לא במצב אידיאלי היות וג'ימי קלארק בספק ולאור כך שגבריאל איפה לונדברג עדין לא אמור להיות כשיר למשחק.

"השבוע האחרון יצר מעין נזק תודעתי וקשה מאוד לתקן דבר כזה אבל אפשר להתחיל מלנצח דרבי", הודו בסביבת הקבוצה, כזכור עד לשבוע שעבר השיח עסק במה צריך לעשות לצד חישוב סיכויים כדי להיכנס לעשירייה הראשונה. יתרה מכך ניצחון על באסקוניה היה שם אותם גם אם לזמן קצר בעשירייה הראשונה אך משהו נראה שנשבר במשחק הזה ולא רק באותו המשחק והשורה התחתונה היא שצמד המשחקים השבוע הוא לפרוטוקול בלבד והערך המוסף היחידי שיכול להיות להם עבור מחזיקת הגביע הוא לקלקל לקבוצה מהצד האדום של העיר.

האדומים לבנים כזכור עדין לא הבטיחו פלייאוף, הם כן יהיו בעשירייה הראשונה ויהי מה והערב הם יקבלו יריבה שהיא סוג של בהזמנה, רגע אחרי ההדחה הרשמית ועוד אחד נוסף אחרי תבוסה משפילה וזאת כאשר יש לה עדין שחקנים שנמצאים בספק למשחק. במציאות אחרת כזו שלא הייתה כוללת שני רבעים של 40 נקודות וצפונה שספגו חניכיו של קטש מיריבתם, באסקוניה בשלישי וכאמור פריז בחמישי רק שאם שלישי היה סימפטום של התפרקות הרי שכבר חמישי היה אירוע שונה בהיקפו ובגודלו.

48 שעות של סוף עונה

אמנם השבוע שעבר היה שבוע משחקים כפול אך צמד ההפסדים היה תוך 48 שעות, כאלו שהיו כואבות מאוד עבור הצהובים שהעונה שלהם נגמרה עם אקורד סיום צורם במיוחד, שפת הגוף, הלחימה, הזהות של הקבוצה שהייתה לאורך כל ניסיון הקאמבק נעלמו והתמוגגו כלא היו, נעדרו בעת מילוי תפקידם אם תרצו. "עבדנו מאוד קשה כדי להגיע לנקודה הזו קלקלנו הרבה ולא צריך ליפות את זה. יש דרבי וצריך להתרומם ולהראות אחרת לגמרי אחרת נחטוף", מבהירים במועדון.

הנושא של להיראות אחרת עלה על ידי שחקן הקבוצה וויל ריימן לאחר ההפסד לבאסקוניה ומה שהוא אמר בסופו של דבר קרה כמעט אחד לאחד ומול פאריס מכבי פשוט לא הייתה, כאשר לגבי המשחק הערב בסביבת הקבוצה מבהירים "נבוא עם הציפורניים כמו שבאים לדרבי. אין איך להחזיר את הגלגל לאחור אבל יש לנצח דרבי". מעבר למשחק הערב ביום חמישי הקרוב הצהובים כחולים יארחו את המשחק האחרון שלהם בעונה האירופית במסגרתו הם יפגשו את וירטוס בולוניה.