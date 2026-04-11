"ארטיום ונועם ייצגו את הרוח הישראלית במיטבה"

תחרות גביע העולם בהתעמלות מכישירם בקרואטיה ראתה היום (שבת) שני ישראלים על הפודיום, שניים שהביאו גאווה גדולה למדינה. מדובר על ארטיום דולגופיאט שזכה במדליית הזהב, ונועם ברקוביץ' הצעיר שזכה במדליית הארד.

בהמשך לכך, נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר הערב, במוצאי השבת, לברך את ארטיום ואת נועם על ההישגים המרשימים שלהם: “גאווה ישראלית בקרואטיה! סיימתי כעת שיחה עם המתעמלים הישראליים ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי, ונועם ברקוביץ’ בן ה-17 בלבד, על שזכו היום במדליית הזהב ובמדליית הארד בגביע העולם.

בתרגילים מרשימים, הם העניקו הישג כפול ומרשים ביותר לנבחרת ישראל וייצגו את הרוח הישראלית במיטבה על הפודיום - עם שני דגלי ישראל ונגינת ההמנון הלאומי שלנו ״התקווה״. הודיתי למאמן שלהם סרגיי וייסבורג, לצוותים המקצועיים ולחברי המשלחת הישראלית, על ההשקעה והמסירות לאורך הדרך. כבוד גדול למדינת ישראל”.

ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ' (איגוד ההתעמלות בישראל)

פתיחת השנה של ארטיום

דולגופיאט פתח מצוין את השנה. עד כה התקיימו חמש תחרויות בסבב גביע העולם. בראשונה, שהתקיימה בקוטבוס שבגרמניה, דולגופיאט זכה במדליית הזהב. לאחר מכן הוא לא התחרה בבאקו, באנטליה ובקהיר משיקולי ביטחון. כעת, כאשר המתעמל הישראלי חזר להופיע באוסייק שבקרואטיה, הוא שוב סיים בראש הפודיום. התחרות הבאה בסבב, שהייתה אמורה להיערך בדוחא שבקטאר, בוטלה בגלל המלחמה.