יום שבת, 11.04.2026 שעה 22:13
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

"ארטיום ונועם ייצגו את הרוח הישראלית במיטבה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר לברך את דולגופיאט וברקוביץ' על הזהב והארד בגביע העולם בקרואטיה: "הישג כפול ומרשים. תודה על ההשקעה והמסירות"

|
נשיא המדינה יצחק הרצוג
תחרות גביע העולם בהתעמלות מכישירם בקרואטיה ראתה היום (שבת) שני ישראלים על הפודיום, שניים שהביאו גאווה גדולה למדינה. מדובר על ארטיום דולגופיאט שזכה במדליית הזהב, ונועם ברקוביץ' הצעיר שזכה במדליית הארד.

בהמשך לכך, נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר הערב, במוצאי השבת, לברך את ארטיום ואת נועם על ההישגים המרשימים שלהם: “גאווה ישראלית בקרואטיה! סיימתי כעת שיחה עם המתעמלים הישראליים ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי, ונועם ברקוביץ’ בן ה-17 בלבד, על שזכו היום במדליית הזהב ובמדליית הארד בגביע העולם.

בתרגילים מרשימים, הם העניקו הישג כפול ומרשים ביותר לנבחרת ישראל וייצגו את הרוח הישראלית במיטבה על הפודיום - עם שני דגלי ישראל ונגינת ההמנון הלאומי שלנו ״התקווה״. הודיתי למאמן שלהם סרגיי וייסבורג, לצוותים המקצועיים ולחברי המשלחת הישראלית, על ההשקעה והמסירות לאורך הדרך. כבוד גדול למדינת ישראל”.

ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ' (איגוד ההתעמלות בישראל)

פתיחת השנה של ארטיום

דולגופיאט פתח מצוין את השנה. עד כה התקיימו חמש תחרויות בסבב גביע העולם. בראשונה, שהתקיימה בקוטבוס שבגרמניה, דולגופיאט זכה במדליית הזהב. לאחר מכן הוא לא התחרה בבאקו, באנטליה ובקהיר משיקולי ביטחון. כעת, כאשר המתעמל הישראלי חזר להופיע באוסייק שבקרואטיה, הוא שוב סיים בראש הפודיום. התחרות הבאה בסבב, שהייתה אמורה להיערך בדוחא שבקטאר, בוטלה בגלל המלחמה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */