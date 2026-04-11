יום שבת, 11.04.2026 שעה 23:11
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

פרץ: כל קבוצה תצטרך להיזהר מאיתנו בפלייאוף

מאמן הפועל פ"ת חגג אחרי ה-0:0 עם הפועל תל אביב: "השמחה הכי גדולה שהייתה לי בתיקו אי פעם". ברדה: "היינו ראויים לניצחון". חשש לשבר אצל סונגה

עומר פרץ (חגי מיכאלי)
עומר פרץ (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב חזרה לליגת העל מהפגרה הארוכה בצורה נהדרת כשגברה 0:2 על מכבי חיפה, אך הערב (שבת) היא לא הייתה מספיק טובה ונעצרה, כשסיימה ב-0:0 בלבד עם הפועל פתח תקווה בחוץ. המלאבסים מבחינתם הבטיחו פלייאוף עליון וחגגו בענק.

מאמן האדומים, אליניב ברדה, אמר בסיום: “זה לא קל. אכזבה, היינו ראויים לניצחון. לא היינו מרוכזים בשליש האחרון, חבל. אין מגיע בכדורגל, אנחנו יוצאים מפה עם נקודה. היינו צריכים להיות הרבה יותר החלטיים.

“אנחנו מאוד רוצים להחזיר את המועדון הזה למקום שהוא ראוי אליו ולצמרת. המועדון הזה עלה ליגה לפני שנה בדיוק, היום אנחנו מתמודדים כבר על פלייאוף עליון ורוצים להגיע למקסימום האפשרי, לכן אני מאוכזב. בסך הכל, מה שעשינו במשחקי הבית חסר תקדים.

פרץ:מגיע לנו להיות בפלייאוף, נבוא להילחם

“המטרות לפלייאוף זה להיות הכי טובים שאנחנו יכולים. יש עשרה משחקים, נרצה להשיג את כל הנקודות ולסיים הכי גבוה. כרטיס לאירופה? לא רוצה להצהיר כלום, רוצים להגיע הכי גבוה שאפשר”.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

פרץ: כשזה יותר קשה זה יותר מתוק

מאמן המלאבסים, עומר פרץ, גם התראיין: “זה השמחה הכי גדולה שהיה לי בתיקו אי פעם. מתחנו את עצמינו כל העונה, כשזה יותר קשה זה יותר מתוק. אגרנו כל כך הרבה. לקחנו את מה שהיה צריך להיות שלנו, כל הכבוד לכולם.

“מטורף לגמרי. משחק לא טוב שלנו בלשון המעטה אבל היינו חדורים להביא תוצאה ולשמור מאחור. עשינו הכל כדי להבטיח את הפלייאוף העליון. שאפו ענק לצוות שלי ולשחקנים, מגיע להם את כל ההערכה..

“להישאר? יש לי חוזה לעונה הבאה. אני מאוד מרוצה במועדון, אני מאוד אוהב את המקום, ברגע שיהיה מה להודיע נודיע, דברים יתבהרו בעתיד הקרוב. יעדים העונה? הפלייאוף מתחיל מבחינתנו מאפס, רוצים להגיע הכי רחוק שאפשר, כנראה שגם נהיה חלק מהקבוצות שיכריעו את גורל האליפות, כל קבוצה תצטרך להיזהר מאיתנו בפלייאוף”.

אלטמן: אין סיבה שהקהל לא יחזור כבר

גם עומרי אלטמן דיבר: “היה חסר רגל מסיימת. שיחקנו לא רע מחצית ראשונה, המשכנו את זה בחצי השני, ניסינו, רצינו להביא עוד 3 נקודות. לצערי הסתפקנו בנקודה. מטרות להמשך? להמשיך ממשחק למשחק, באים לנצח הכל. כל משחק על 6 נקודות בפלייאוף, מכוונים הכי גבוה שאפשר.

עמרי אלטמן בפעולה אקרובטית (חגי מיכאלי)עמרי אלטמן בפעולה אקרובטית (חגי מיכאלי)

“נקודות בחוץ? בסיבוב השני קצת התייצבנו. הצלחנו לייצר יחסית הרבה נקודות. זה התייצב, זה פחות מעניין בית, חוץ, העקר שהקהל יחזור כבר. אין סיבה שלא אני קורא לאחראים לעשות את זה כבר”.

רועי דוד אמר בסיום: “אנחנו מקדישים את כל מה שעשינו העונה לאוהדים המדהימים שלא היו יכולים להיות איתנו. הכל זה שלהם, מגיע להם. תמיד האמנו שנעשה פלייאוף עליון, האמנו בשיטה גם כשזה פחות הלך, תמיד ידענו מה יש לנו פה.

“מה מיוחד? אנחנו משפחה אחת. לבוא למתחם אימונים כל בוקר זה כמו משפחה בשבילנו, יש לנו צוות מקצועי חזק, אנחנו הכי מאושרים שיש. מטרות? להמשיך לנצח וליהנות מכדורגל, בעזרת השם שהקהל יחזור למגרשים”.

צ’יפיוקה סונגה פונה לבית החולים לאחר התנגשות ראשים ויש חשש משבר באזור.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
