מהומה: בסול ביקש משחקני ריינה לרדת מהמגרש

אחרי האדום לג'אבר מול סכנין, בעלי האורחת התעקש שקבוצתו תתפנה: "אתם רואים מה עושים לנו". השחקן ל-ONE: "רק אמרתי לשופט 'תכבד אותנו' והורחקתי"

סעיד בסול בטלפון (שחר גרוס)
אירוע חריג במשחק בין בני סכנין לבני ריינה, במסגרת המחזור האחרון בליגת העל לפני תום העונה הסדירה.

בדקה ה-15, עבדאללה ג'אבר ראה את הכרטיס הצהוב, התלונן לשופט ויטלי בונדרב ומיד קיבל צהוב שני ואדום, מה שהותיר את ריינה ב-10 שחקנים. זאת חמש דקות לאחר שסכנין קיבלה פנדל אותו כבש אחמד סלמן.

בהמשך לאירועים, בעלי ריינה סעיד בסול גרם למהומה כשהתעקש ששחקני ריינה ירדו מהמגרש בדוחא. כל המהומה גרמה למעשה לעיכוב של חמש דקות בהן המשחק בין שתי הקבוצות מהמגזר לא שוחק, עד שחודש שוב והמשיך כרגיל.

עבדאלה ג'אבר שהורחק אמר ל-ONE: “אני בשוק מההרחקה. סה"כ אמרתי אאוט שלנו וקיבלתי צהוב בזמן שמותר לי כקפטן להעיר. אחרי הצהוב אמרתי לשופט תכבד אותנו ובום קיבלתי צהוב שני, על מה ולמה”. בסול נכנס לחדר ההלבשה ושוחח עם השחקנים: “אתם רואים מה עושים לנו. תשחקו לפחות על הכבוד שלכם”.

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
