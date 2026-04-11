ברצלונה תחגוג בקלאסיקו? תמונת מצב בלה ליגה

נראה שהאליפות בספרד די סגורה כבר, וזה רק עניין של מתי. אחרי שריאל מדריד מעדה בפתיחת המחזור ה-31 בלה ליגה, ברצלונה ניצלה זאת עם 1:4 בדרבי הגדול של קטלוניה כדי להגדיל עוד יותר את הפער בין הראשונה לשנייה, ועל הדרך היא התאוששה מההפסד לאתלטיקו, רגע לפני הגומלין באלופות.

הפער גדל לתשע נקודות, כאשר נותרו שבעה מחזורים לסיום העונה בליגה הספרדית. ברצלונה עם 79 נקודות וגם הפרש שערים משמעותית יותר טוב מריאל מדריד, שעם 70 נקודות. כן נציין שיש עוד מפגש ישיר בין הקבוצות, שייערך בקאמפ נואו.

הקלאסיקו יקרה ארבעה מחזורים לסיום העונה, כלומר אחרי שהוא ייגמר יישארו שלושה משחקים, זאת אומרת תשע נקודות בקופה. כרגע הפער תשע נקודות, ואם ריאל ובארסה ינצחו במה שנשאר להן עד אז והפער יהיה 9 בקלאסיקו, הקטלונים יגיעו למפגש כאלופים מעשית, ויכולים לחגוג רשמית במפגש הגדול.

רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!

צמרת הליגה הספרדית

מקום ראשון: ברצלונה – 79 נקודות (54+)

מקום שני: ריאל מדריד – 70 נקודות (36+)

מה נשאר לריאל מדריד וברצלונה?

מה נשאר לברצלונה: סלטה ויגו (בית), חטאפה (חוץ), אוססונה (חוץ), ריאל מדריד (בית), אלאבס (חוץ), ריאל בטיס (בית), ולנסיה (בית)

מה נשאר לריאל מדריד: אלאבס (בית), ריאל בטיס (חוץ), אספניול (חוץ), ברצלונה (חוץ), ריאל אוביידו (בית), סביליה (חוץ), אתלטיק בילבאו