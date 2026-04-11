7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3346-3531אלאבס15
3247-3931אלצ'ה16
3148-3630מיורקה17
3150-3730סביליה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

ברצלונה תחגוג בקלאסיקו? תמונת מצב בלה ליגה

הקטלונים קרובים מתמיד להבטיח אליפות שנייה ברצף אחרי שניצלו את המעידה של ריאל עם 1:4 על אספניול, כעת עושים סדר: הטבלה ומה נשאר לכל קבוצה?

|
לאמין ימאל ופראן טורס בטירוף (רויטרס)
לאמין ימאל ופראן טורס בטירוף (רויטרס)

נראה שהאליפות בספרד די סגורה כבר, וזה רק עניין של מתי. אחרי שריאל מדריד מעדה בפתיחת המחזור ה-31 בלה ליגה, ברצלונה ניצלה זאת עם 1:4 בדרבי הגדול של קטלוניה כדי להגדיל עוד יותר את הפער בין הראשונה לשנייה, ועל הדרך היא התאוששה מההפסד לאתלטיקו, רגע לפני הגומלין באלופות.

הפער גדל לתשע נקודות, כאשר נותרו שבעה מחזורים לסיום העונה בליגה הספרדית. ברצלונה עם 79 נקודות וגם הפרש שערים משמעותית יותר טוב מריאל מדריד, שעם 70 נקודות. כן נציין שיש עוד מפגש ישיר בין הקבוצות, שייערך בקאמפ נואו.

הקלאסיקו יקרה ארבעה מחזורים לסיום העונה, כלומר אחרי שהוא ייגמר יישארו שלושה משחקים, זאת אומרת תשע נקודות בקופה. כרגע הפער תשע נקודות, ואם ריאל ובארסה ינצחו במה שנשאר להן עד אז והפער יהיה 9 בקלאסיקו, הקטלונים יגיעו למפגש כאלופים מעשית, ויכולים לחגוג רשמית במפגש הגדול.

צמרת הליגה הספרדית

מקום ראשון: ברצלונה – 79 נקודות (54+)
מקום שני: ריאל מדריד – 70 נקודות (36+)

מה נשאר לריאל מדריד וברצלונה?

מה נשאר לברצלונה: סלטה ויגו (בית), חטאפה (חוץ), אוססונה (חוץ), ריאל מדריד (בית), אלאבס (חוץ), ריאל בטיס (בית), ולנסיה (בית)

מה נשאר לריאל מדריד: אלאבס (בית), ריאל בטיס (חוץ), אספניול (חוץ), ברצלונה (חוץ), ריאל אוביידו (בית), סביליה (חוץ), אתלטיק בילבאו 

