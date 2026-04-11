ההתאחדות צפויה להודיע שחצי גמר הגביע בטדי

בשל מגבלות פיקוד העורף במרכז וצפון שהוארכו גם היום (שבת), בהתאחדות צפויים להודיע עוד הערב שהמפגש הטעון בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה עובר לירושלים. ההחלטה הסופית התקבלה לאחר בחינת מערך הסעים לכ-30 אלף אוהדים והיערכות אבטחה מוגברת.

סמי עופר מחוץ לתמונה?

המשחק בין הירוקים לצהובים שובץ ליום רביעי הקרוב באצטדיון סמי עופר, אך המציאות הביטחונית טרפה את הקלפים. לפי הנחיות פיקוד העורף הנוכחיות בחיפה, ניתן לקיים משחק בנוכחות של 150 איש בלבד כולל שחקנים וצוותים. מכיוון שההנחיות לא השתנו במוצאי שבת, בהתאחדות לכדורגל מעדיפים להעביר את המשחק לטדי.

האתגר: שינוע רבבות לבירה

המעבר לאצטדיון טדי מציב בפני המארגנים אתגר לוגיסטי עצום. בהתאחדות מבינים כי יש צורך שמערך התחבורה הציבורית וההסעים מסוגל לתת מענה לכ-30 אלף אוהדים שכולם מגיעים מחוץ לירושלים. מעבר לכך, מדובר במשחק בעל רגישות גבוהה מאוד שמצריך היערכות משטרתית ואבטחתית מורכבת במיוחד.