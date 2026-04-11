יום ראשון, 12.04.2026 שעה 02:54
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

רשמית: המשחק בין מכבי חיפה למכבי ת"א בטדי

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: ההתאחדות הודיעה שחצי גמר גביע המדינה הועבר לבירת ישראל, שם אין הגבלות קהל. כזכור, המפגש הוגרל להיות משוחק בסמי עופר

קרווין אנדרדה ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)
קרווין אנדרדה ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)

בשל מגבלות פיקוד העורף במרכז וצפון שהוארכו גם היום (שבת), בהתאחדות הודיעו רשמית שהמפגש הטעון בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה הועבר לירושלים. ההחלטה הסופית התקבלה לאחר בחינת מערך הסעים לכ-30 אלף אוהדים והיערכות אבטחה מוגברת.

סמי עופר מחוץ לתמונה?

המשחק בין הירוקים לצהובים שובץ ליום רביעי הקרוב באצטדיון סמי עופר, אך המציאות הביטחונית טרפה את הקלפים. לפי הנחיות פיקוד העורף הנוכחיות בחיפה, ניתן לקיים משחק בנוכחות של 150 איש בלבד כולל שחקנים וצוותים. מכיוון שההנחיות לא השתנו במוצאי שבת, בהתאחדות לכדורגל העדיפו להעביר את המשחק לטדי.

ההודעה הרשמית: “ההתאחדות לכדורגל, בשיתוף עם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, סיכמו על העתקת משחק חצי גמר גביע המדינה לטדי בירושלים, בו אין הגבלת קהל. מועד המשחק נותר ללא שינוי והוא ייערך ביום רביעי, 15 באפריל 2026, בשעה 19:45. תיערך המשרדי ההתאחדות הגרלת חלוקת היציעים בין הקבוצות. לאחר ההגרלה יפורסם מועד מכירת הכרטיסים.

האתגר: שינוע רבבות לבירה

המעבר לאצטדיון טדי מציב בפני המארגנים אתגר לוגיסטי עצום. בהתאחדות מבינים כי יש צורך שמערך התחבורה הציבורית וההסעים מסוגל לתת מענה לכ-30 אלף אוהדים שכולם מגיעים מחוץ לירושלים. מעבר לכך, מדובר במשחק בעל רגישות גבוהה מאוד שמצריך היערכות משטרתית ואבטחתית מורכבת במיוחד.

