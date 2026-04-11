יום שבת, 11.04.2026 שעה 20:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

רשמית: מכבי ת"א - באר שבע עם 1,000 אנשים

חשיפת ONE: מה שהתחיל עם פסימיות במנהלת הפך לרשמי כאשר המפגש הגדול ישוחק תחת הגבלות בבלומפילד. חיפה נגד ק"ש ללא קהל, אין הגבלות בדרבי של י-ם

הפועל באר שבע - מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
ליגת העל חזרה וברוב המקומות עדיין אין קהל, אבל כן יש מקומות שניתן להכניס תחת המגבלות אוהדים. בכל מקרה, הייתה פסימיות במנהלת הליגה בכדורגל לגבי המפגש הגדול בצמרת בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון בלומפילד מחר (ראשון, 20:30), כך נודע לראשונה ל-ONE, ולאחר מכן ההודעה הרשמית הגיעה.

התנהלו שיחות לאורך כל היום בין אנשי המנהלת לבין האנשים בפיקוד העורף, אבל בגלל הירי שלא עוצר על ידי חיזבאללה בעיקר לצפון הארץ, הבינו שכנראה מה שיותר זה להכניס 1,000 איש למפגש ביפו שעשוי להכריע רבות במאבק האליפות המותח, ואכן מה שהבינו זה מה שקרה לבסוף.

צריך להזכיר שכאשר אומרים שמותר 1,000 איש באצטדיון בזמן המשחק, אז בפיקוד העורף לא עושים הפרדה בין אוהדים לבין עובדים. כלומר, ה-1,000 איש שיוכלו לבוא למשחק זה כולל שופטים, אנשי הצוות, השחקנים וכל מי שקשור להתמודדות בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע.

רוני דיילה (רדאד גרוני דיילה (רדאד ג'בארה)

מאבק הצמרת

כרגע הפועל באר שבע במקום הראשון עם 56 נקודות ובית”ר ירושלים במקום השני עם 49 נקודות, אבל במחזור הקודם גם מכבי תל אביב הצטרפה למאבק האליפות, והיא בטח ובטח תהיה חזק בעניינים אם תנצח במשחק הצמרת את המוליכה.

חניכיו של רוני דיילה במקרה של ניצחון בבלומפילד יעלו ל-52 נקודות ויהיו במרחק של שתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע, ואי אפשר שלא לציין שיש עוד שני מפגשים בין כל הקבוצות בפלייאוף העליון. גם הפועל תל אביב לא כל כך רחוקה מאחור.

מפגשים נוספים

בשני המפגשים הנותרים בליגת העל ביום ראשון, ההודעה הרשמית הודיעה שמכבי חיפה תארח את עירוני קריית שמונה ללא קהל בכלל ועם נוכחות בעלי תפקידים בלבד. המפגש בין הפועל ירושלים לבית”ר ירושלים יתקיים בכניסת קהל בתפוסה מלאה, ללא מגבלות התקהלות.

