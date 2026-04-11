רשמית: מכבי ת"א - באר שבע עם 1,000 אנשים

ליגת העל חזרה וברוב המקומות עדיין אין קהל, אבל כן יש מקומות שניתן להכניס תחת המגבלות אוהדים. בכל מקרה, הייתה פסימיות במנהלת הליגה בכדורגל לגבי המפגש הגדול בצמרת בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע באצטדיון בלומפילד מחר (ראשון, 20:30), כך נודע לראשונה ל-ONE, ולאחר מכן ההודעה הרשמית הגיעה.

התנהלו שיחות לאורך כל היום בין אנשי המנהלת לבין האנשים בפיקוד העורף, אבל בגלל הירי שלא עוצר על ידי חיזבאללה בעיקר לצפון הארץ, הבינו שכנראה מה שיותר זה להכניס 1,000 איש למפגש ביפו שעשוי להכריע רבות במאבק האליפות המותח, ואכן מה שהבינו זה מה שקרה לבסוף.

צריך להזכיר שכאשר אומרים שמותר 1,000 איש באצטדיון בזמן המשחק, אז בפיקוד העורף לא עושים הפרדה בין אוהדים לבין עובדים. כלומר, ה-1,000 איש שיוכלו לבוא למשחק זה כולל שופטים, אנשי הצוות, השחקנים וכל מי שקשור להתמודדות בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

מאבק הצמרת

כרגע הפועל באר שבע במקום הראשון עם 56 נקודות ובית”ר ירושלים במקום השני עם 49 נקודות, אבל במחזור הקודם גם מכבי תל אביב הצטרפה למאבק האליפות, והיא בטח ובטח תהיה חזק בעניינים אם תנצח במשחק הצמרת את המוליכה.

חניכיו של רוני דיילה במקרה של ניצחון בבלומפילד יעלו ל-52 נקודות ויהיו במרחק של שתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע, ואי אפשר שלא לציין שיש עוד שני מפגשים בין כל הקבוצות בפלייאוף העליון. גם הפועל תל אביב לא כל כך רחוקה מאחור.

מפגשים נוספים

בשני המפגשים הנותרים בליגת העל ביום ראשון, ההודעה הרשמית הודיעה שמכבי חיפה תארח את עירוני קריית שמונה ללא קהל בכלל ועם נוכחות בעלי תפקידים בלבד. המפגש בין הפועל ירושלים לבית”ר ירושלים יתקיים בכניסת קהל בתפוסה מלאה, ללא מגבלות התקהלות.