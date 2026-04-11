נבחרת דקר צפויה לייצג את ישראל בלוס אנג'לס

איגוד הסיוף מכוון לשליחת נבחרת דקר שתופיע במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028, לאחר ההישג בו ישראל זכתה במדליית כסף באליפות העולם לנוער שהסתיימה אתמול (שישי) בריו דה ז'ניירו שבברזיל - הישג ישראלי היסטורי שלא היה מעולם.

המדליה היוקרתית היא עוד צעד בהתפתחות של הסיוף בישראל, לו היו שותפים אלון שריד בן ה-20, פיודור חפרסקי בן ה-19, ומרדכי לכמן ואיתן חרמצקי בני ה-16. כלומר, זו הייתה נבחרת שהורכבה משני סייפים שמסיימים את גיל הנוער, כך שזו הייתה התחרות האחרונה שלהם בשכבת הגיל הזו, ולצידם התחרו שני צעירים שיש להם עוד שלוש שנים לעבור בנוער.

סשה איבנוב, מאמן הנבחרת, סיכם: "זו הייתה התחרות החשובה של השנה, במעמד הגבוה ביותר לגילי הנוער, מה גם שזו התחרות איתה סיימנו למעשה את עונת הנוער. זו מדליה ראשונה בתולדות נבחרת הדקר לגברים באליפות העולם, גם באישי וגם בקבוצתי, שזה מטורף. אנחנו מאוד מרוצים מכך שהצלחנו להראות את הפוטנציאל שלנו כנבחרת".

נבחרת הנוער בדקר (Credit team Bizzi)

מה אומר ההישג הזה מבחינת הענף הישראלי?

"ההישג הקבוצתי מראה על עומק איכותי, עבודה טובה ודרך נכונה. לזכות באליפות העולם במדליה, כשאנחנו באים כמדינה קטנה עם כמות סייפים מצומצמת מול כל המעצמות, זו ההוכחה שאנחנו בכיוון טוב".

יש התקדמות בענף הישראלי?

"בהחלט, יש התקדמות גדולה בענף, אנחנו כל הזמן שוברים שיאים חדשים. בשנים האחרונות בענף הדקר יש תוצאות בלתי פוסקות בכל קטגוריות הגילים, מבוגרים ועד נערים. שני הסייפים שהם בנבחרת, שריד וחפרסקי, הם חברי נבחרות בוגרות שזכו בתואר אלופי אירופה עד גיל 23 בשנה שעברה. בתחילת השנה פיודור חפרסקי היה אלוף אירופה לנוער בדקר ליחידים, לפני כחודש חזרנו מאליפות אירופה לנוער גם עם מדליית ארד בתחרות הקבוצתית".

ואפשר לתרגם את זה גם לבוגרים בהמשך?

"אנחנו מאמינים שאפשר לתרגם את זה גם לבוגרים בעתיד. הסייפים הללו הם חלק מנבחרת הבוגרים וגם שם עשינו תוצאות מכובדות. הפרויקט של הוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי הוא לקדם את נבחרת דקר הגברים, כאשר המטרה היא לנסות ולהגיע למשחקים האולימפיים כנבחרת בתחרות הקבוצתית. להערכתנו זה אפשרי, אנחנו מדורגים גבוה בעולם".

הסייף אלון שריד אמר: "אליפות העולם זו התחרות הכי חשובה בעונה ואנחנו מתאמנים אליה כבר שנה שלמה, כך שלהצליח להגיע ליום הזה ולסיים עם מדליית כסף זה מדהים ואין מילים לתאר את ההתרגשות שלנו והגאווה להיות במעמד הזה. מעבר לכך, זו גם המדליה הראשונה לישראל בסיוף באליפות העולם לנוער בדקר גברים, לעשות היסטוריה בידיעה ששברנו עוד תקרת זכוכית והראינו שישראל ממוקמת בצמרת העולמית, זה כבוד שאנחנו גאים להוכיח".

אלון שריד (איגוד הסיוף)

הדרך שעברתם הייתה מרשימה מאוד.

"כן, המדליה הזו מגיעה אחרי שנתיים שאנחנו רצים בהרכב הזה ואחרי מסע והתקדמות מטורפים שעשינו מהכסף בשנה שעברה בסבב האירופאי בגרמניה, לזהב בגביע העולם לנוער בסרביה, לעוד זהב השנה בגביע העולם לנוער בשוויץ, לארד בחודש שעבר באליפות אירופה בגיאורגיה ועכשיו לכסף באליפות העולם בברזיל. שניים מהקבוצה סיימו את גילאי הנוער וממשיכים לבוגרים אבל אנחנו בטוחים שמי שנשארו ומי שיכנסו במקומם ימשיכו את הדרך שעשינו וימשיכו להביא מדליות ולשבור עוד שיאים בשנים הקרובות".

אתה מאמין נראה תוצאות טובות גם בנבחרת הבוגרת בקרוב?

"בבוגרים אנחנו גם קבוצה צעירה בתהליך דומה עם הרבה שנים קדימה לרוץ ביחד, וכבר עם חמישה גמרים בסבב גביע העולם ומדליית כסף מהשנה שעברה בגביע העולם בגרמניה. המדליה עכשיו מחזקת לנו את הידיעה שיש לנו את כל היכולות כדי להצליח באותה הרמה ויותר גם בבוגרים, ואנחנו מסתכלים קדימה לאליפות העולם השנה בהונג קונג ולמשחקים האולימפיים ב-2028".