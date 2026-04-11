יום שבת, 11.04.2026 שעה 20:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7024-6232ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4549-4832בורנמות'10
4444-4331פולהאם11
4336-3231סנדרלנד12
4245-4431ניוקאסל13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3050-4031טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20

מתקרבת לאירופה: ברייטון גברה 0:2 על ברנלי

השחפים עם ניצחון שלישי ברצף, עלו למקום התשיעי בטבלה והתקרבו למאבק על מקום באירופה. וויפר כבש צמד. אברטון סחטה 2:2 בתוספת הזמן נגד ברנטפורד

שחקני ברייטון חוגגים (רויטרס)
שחקני ברייטון חוגגים (רויטרס)

המחזור ה-32 באנגליה יצא לדרך כבר אתמול (שישי) ונמשך היום. אחרי שארסנל איבדה נקודות ופתחה את מאבק האליפות, התקיימו שני משחקים במקביל כשברייטון ניצחה 0:2 את ברנלי וברנטפורד נפרדה ב-2:2 דרמטי עם אברטון.

ברנלי – ברייטון 0:2

השחפים נמצאים בכושר נהדר והשלימו ניצחון שלישי ברצף, הפעם על הקבוצה מהתחתית, בזכות צמד שערים של מאטס ווייפר. ברייטון עלתה למקום התשיעי בעקבות הניצחון, כשהיא רחוקה שלוש נקודות בלבד מליברפול במקום החמישי שמקנה כרטיס לליגת האלופות. מנגד, הסגולים בדרך הבטוחה לליגת המשנה.

ברנטפורד – אברטון 2:2

במשחק של שתי קבוצות מרכז טבלה שחולמות גם הן על מקום באירופה, קיבלנו דרמה של ממש. המשחק נפתע בסערה מצד המארחת כשאיגור תיאגו דייק מהנקודה הלבנה בדקה השלישית, אך נורברטו בטו איזן בדקה ה-26.

בדקה ה-76 ברנטפורד חזרה להוביל משער נוסף של תיאגו הלוהט. כשנראה היה שהניצחון הולך לאדומים-לבנים, קירנאן דוסברי הול איזן בתוספת הזמן וקבע חלוקת נקודות בסיום.

