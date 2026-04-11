מתקרבת לאירופה: ברייטון גברה 0:2 על ברנלי

המחזור ה-32 באנגליה יצא לדרך כבר אתמול (שישי) ונמשך היום. אחרי שארסנל איבדה נקודות ופתחה את מאבק האליפות, התקיימו שני משחקים במקביל כשברייטון ניצחה 0:2 את ברנלי וברנטפורד נפרדה ב-2:2 דרמטי עם אברטון.

ברנלי – ברייטון 0:2

השחפים נמצאים בכושר נהדר והשלימו ניצחון שלישי ברצף, הפעם על הקבוצה מהתחתית, בזכות צמד שערים של מאטס ווייפר. ברייטון עלתה למקום התשיעי בעקבות הניצחון, כשהיא רחוקה שלוש נקודות בלבד מליברפול במקום החמישי שמקנה כרטיס לליגת האלופות. מנגד, הסגולים בדרך הבטוחה לליגת המשנה.

ברנטפורד – אברטון 2:2

במשחק של שתי קבוצות מרכז טבלה שחולמות גם הן על מקום באירופה, קיבלנו דרמה של ממש. המשחק נפתע בסערה מצד המארחת כשאיגור תיאגו דייק מהנקודה הלבנה בדקה השלישית, אך נורברטו בטו איזן בדקה ה-26.

בדקה ה-76 ברנטפורד חזרה להוביל משער נוסף של תיאגו הלוהט. כשנראה היה שהניצחון הולך לאדומים-לבנים, קירנאן דוסברי הול איזן בתוספת הזמן וקבע חלוקת נקודות בסיום.