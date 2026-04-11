צריכים להסתכל למעלה: פרץ וסות'ון מטפסים

סאות’המפטון המשיכה ביכולת המופלאה שלה גם היום (שבת), כשאמנם נקלעה לפיגור מול דרבי קאונטי, אבל הצליחה לבצע מהפך ולנצח 1:2, במה שהעלה אותה, יחד עם שוערה המצטיין דניאל פרץ, למקום החמישי. אך אם עד עכשיו הקבוצה הסתכלה אל עבר היריבות שלה מטה, הגיע הזמן של הקדושים להרים את הראש.

המצב הנוכחי

נכון לרגע זה, פרץ וסות’ון עם 69 נקודות אחרי 41 מחזורים, כשהם במקום החמישי ואוחזים נכון לכתיבת שורות אלה בכרטיס לפני האחרון למשחקי הפלייאוף, אך בעקבות התוצאות של יריבותיה: האל שירדה למקום השישי ומילדסבורו הרביעית הפסידו כשמילוול סיימה בתיקו, הפער מהאחרונה שבמקום השלישי ירד לארבע בלבד וכאמור, יכול להצטמצם אף יותר לאחר השלמת המשחק שחסר לשוער וחבריו.

עלייה אוטומטית: האם זה אפשרי?

על הנייר, עלייה מהמקום השני אכן אפשרית, שכן המקום הראשון אבוד כשקובנטרי ניצבת שם עם 85 נקודות והפער בין השתיים עומד על 16 נקודות כשפרץ וחבריו יכולים להשיג עוד 15 בלבד. יחד עם זאת, איפסוויץ’ השנייה נמצאת בהפרש שש נקודות מסאות’המפטון עם 75 נקודות.

דניאל פרץ. האם יש סיכוי שזה יקרה בלי משחקי פלייאוף? (IMAGO)

יחד עם זאת, יש בעיה: לאיפסוויץ’ חסרים שני משחקים, שיכולים בקונסטלציה מסוימת לסיים את מאבק העלייה, בייחוד כשיש לה מפגש ישיר עם הקדושים. המשמעות היא שסות’ון לא תלויה בעצמה, אבל כן יכולה לעשות כל שביכולתה על מנת לשים את עצמה בעמדה הטובה ביותר לכך.

מה נשאר לכל אחת:

איפסוויץ’: פורטסמות’ (חוץ), מידלסבורו (בית), צ’רלטון (חוץ), ווסט ברומיץ’ (חוץ), סאות’המפטון (חוץ), ק.פ.ר (בית).

מידלסבורו: איפסוויץ’ (חוץ), שפילד וונדסדיי (בית), ווטפורד (בית), רסקהאם (חוץ).

מילוול: ק.פ.ר (בית), סטוק סיטי (חוץ), לסטר (חוץ), אוקספורד יונייטד (בית).

סאות’המפטון: בלקבורן (בית), סוואנזי (חוץ), בריסטול סיטי (בית), איפסוויץ’ (בית), פרסטון (חוץ).

האל: בירמינגהאם (בית), לסטר (חוץ), צ’רלטון (חוץ), נוריץ’ (בית).

רקסהאם: בירמינגהאם (חוץ), סטוק סיטי (בית), אוקספורד יונייטד (חוץ), קובנטרי (חוץ), מידלסבורו (בית).

דרבי קאונטי: אוקספורד יונייטד (בית), נוריץ’ (חוץ), ק.פ.ר (חוץ), שפילד יונייטד (בית).

דניאל פרץ ושחקני סאות'המפטון חוגגים בסיום. כל הדרך לפרמייר ליג? (רויטרס)

מצב הטבלה:

מקום שני: איפסוויץ’ – 75 נקודות, 40 משחקים.

מקום שלישי: מילוול – 73 נקודות, 42 משחקים.

מקום רביעי: מידלסבורו – 72 נקודות, 42 משחקים.

מקום חמישי: סאות’המפטון – 69 נקודות, 41 משחקים.

מקום שישי: האל – 68 נקודות, 42 משחקים.

מקום שביעי: רקסהאם – 64 נקודות, 41 משחקים.

מקום שמיני: דרבי קאונטי – 63 נקודות, 42 משחקים.