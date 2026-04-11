יום ראשון, 12.04.2026 שעה 02:54
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
8542-8442קובנטרי1
7540-7140איפסוויץ'2
7347-5642מילוול3
7242-6242מידלסברו4
6950-7041סאות'המפטון5
6860-6442האל סיטי6
6458-6341רקסהאם7
6353-6142דרבי קאונטי8
5850-5542נוריץ'9
5851-5242בריסטול סיטי10
5863-5842ק.פ.ר11
5751-5242ווטפורד12
5753-5042פרסטון13
5754-5042סוונסי14
5546-4942סטוק סיטי15
5459-5942שפילד יונייטד16
5352-4941בירמינגהאם17
4951-3942צ'רלטון18
4850-3842בלקבורן19
4656-4242ווסט ברומיץ'20
4557-4141פורטסמות'21
4454-4142אוקספורד יונייטד22
4164-5442לסטר23
-482-2542שפילד וונסדיי24

צריכים להסתכל למעלה: פרץ וסות'ון מטפסים

השוער וסאות'המפטון ביצעו מהפך, ניצחו 1:2 את דרבי קאונטי ועלו למקום החמישי במאבק על מקום בפרמייר ליג. יש סיכוי להעפיל אוטומטית? תמונת מצב

|
דניאל פרץ (IMAGO)
סאות’המפטון המשיכה ביכולת המופלאה שלה גם היום (שבת), כשאמנם נקלעה לפיגור מול דרבי קאונטי, אבל הצליחה לבצע מהפך ולנצח 1:2, במה שהעלה אותה, יחד עם שוערה המצטיין דניאל פרץ, למקום החמישי. אך אם עד עכשיו הקבוצה הסתכלה אל עבר היריבות שלה מטה, הגיע הזמן של הקדושים להרים את הראש.

המצב הנוכחי

נכון לרגע זה, פרץ וסות’ון עם 69 נקודות אחרי 41 מחזורים, כשהם במקום החמישי ואוחזים נכון לכתיבת שורות אלה בכרטיס לפני האחרון למשחקי הפלייאוף, אך בעקבות התוצאות של יריבותיה: האל שירדה למקום השישי ומילדסבורו הרביעית הפסידו כשמילוול סיימה בתיקו, הפער מהאחרונה שבמקום השלישי ירד לארבע בלבד וכאמור, יכול להצטמצם אף יותר לאחר השלמת המשחק שחסר לשוער וחבריו.

עלייה אוטומטית: האם זה אפשרי? 

על הנייר, עלייה מהמקום השני אכן אפשרית, שכן המקום הראשון אבוד כשקובנטרי ניצבת שם עם 85 נקודות והפער בין השתיים עומד על 16 נקודות כשפרץ וחבריו יכולים להשיג עוד 15 בלבד. יחד עם זאת, איפסוויץ’ השנייה נמצאת בהפרש שש נקודות מסאות’המפטון עם 75 נקודות.

יחד עם זאת, יש בעיה: לאיפסוויץ’ חסרים שני משחקים, שיכולים בקונסטלציה מסוימת לסיים את מאבק העלייה, בייחוד כשיש לה מפגש ישיר עם הקדושים. המשמעות היא שסות’ון לא תלויה בעצמה, אבל כן יכולה לעשות כל שביכולתה על מנת לשים את עצמה בעמדה הטובה ביותר לכך.

מה נשאר לכל אחת: 

איפסוויץ’: פורטסמות’ (חוץ), מידלסבורו (בית), צ’רלטון (חוץ), ווסט ברומיץ’ (חוץ), סאות’המפטון (חוץ), ק.פ.ר (בית).

מידלסבורו: איפסוויץ’ (חוץ), שפילד וונדסדיי (בית), ווטפורד (בית), רסקהאם (חוץ).

מילוול: ק.פ.ר (בית), סטוק סיטי (חוץ), לסטר (חוץ), אוקספורד יונייטד (בית).

סאות’המפטון: בלקבורן (בית), סוואנזי (חוץ), בריסטול סיטי (בית), איפסוויץ’ (בית), פרסטון (חוץ).

האל: בירמינגהאם (בית), לסטר (חוץ), צ’רלטון (חוץ), נוריץ’ (בית).

רקסהאם: בירמינגהאם (חוץ), סטוק סיטי (בית), אוקספורד יונייטד (חוץ), קובנטרי (חוץ), מידלסבורו (בית).

דרבי קאונטי: אוקספורד יונייטד (בית), נוריץ’ (חוץ), ק.פ.ר (חוץ), שפילד יונייטד (בית).

דניאל פרץ ושחקני סאותדניאל פרץ ושחקני סאות'המפטון חוגגים בסיום. כל הדרך לפרמייר ליג? (רויטרס)

מצב הטבלה: 

מקום שני: איפסוויץ’ – 75 נקודות, 40 משחקים.
מקום שלישי: מילוול – 73 נקודות, 42 משחקים.
מקום רביעי: מידלסבורו – 72 נקודות, 42 משחקים.
מקום חמישי: סאות’המפטון – 69 נקודות, 41 משחקים.
מקום שישי: האל – 68 נקודות, 42 משחקים.
מקום שביעי: רקסהאם – 64 נקודות, 41 משחקים.
מקום שמיני: דרבי קאונטי – 63 נקודות, 42 משחקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
