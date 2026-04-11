יום שבת, 11.04.2026 שעה 20:13
"ההגנה מסתכלת על דניאל פרץ וכ"כ בוטחת בו"

שחקן העבר של סאות'המפטון שיבח את השוער הישראלי: "סנסציוני, הוא הסיפור הכי גדול". אוהדי הקדושים חגגו את ה-1:2 על דרבי: "תקווה שיישאר פה שנים"

דניאל פרץ (IMAGO)
ממשיכים ללהוט. סאות’המפטון ודניאל פרץ השיגו היום (שבת) ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות אחרי 1:2 חשוב על דרבי, תוצאה שסגרה עבורם גם לא פחות מ-17 משחקים רצופים ללא הפסד. השוער הישראלי אמנם ספג שער מכדור קרן בדקה ה-38, אך אי אפשר לערער על ההשתלבות שלו בקדושים כשהמחמאות ממשיכות לזרום מהממלכה.

עוד טרם שריקת הפתיחה, שחקן העבר של סוטון מארק דניס, שיבח את פרץ: “הדבר הגדול מבחינתי העונה הוא השוער. לא ייאמן. הוא פשוט סנסציוני ולא רק בגלל ההצלות המרהיבות שלו, אלא בגלל הנוכחות המנהיגותית שלו. אני רואה את החבר'ה מאחורה מסתכלים עליו והם כל כך בוטחים בו. ואם הם לא עומדים בסטנדרטים, אני אומר לך, הוא נותן להם ‘בעיטה בישבן’ כדי להעיר אותם”.

לאחר הפיגור, פרץ וחבריו הצליחו להשלים מהפך עם שני שערים מהירים בדקה ה-62 ובדקה ה-69, בדרך להשגת שלוש הנקודות היקרות. ב-BBC התייחסו להופעה של הקבוצה הביתית, שמעט הסתבכה אך לבסוף חגגה לעיני הקהל המקומי בסנט מרי: “אם הקדושים היו משחקים ככה כל העונה, הם כבר היו עולים ליגה”.

בתקשורת האנגלית התמקדו גם באקס מכבי תל אביב, כשסימן השאלה סביב עתידו ממשיך להיות נוכח בקרב קהל סוטון בצל חלון ההעברות של הקיץ שמתקרב אלינו: “דניאל פרץ הוא השוער הראשון המובהק של סאות’המפטון לעונה הזו, ובתקווה שיישאר כזה גם בשנים הבאות”, נכתב בבלוג האוהדים ‘Southampton FC News’.

הדרך לפרמייר ליג

במקביל לניצחון של סאות’המפטון, האל נכנעה לשפילד יונייטד ואפשרה לחבורה של דניאל פרץ לעלות למקום החמישי בטבלה עם מאזן של 69 נקודות. מתחתיה האל עם 68 נקודות ומעליה מידלסברו עם 72 נקודות. קובנטרי בפסגה עם 85 נקודות, איפסווייץ’ במקום השני עם 75 נקודות ומילוול סוגרת את הפודיום עם 73 נקודות.

נזכיר את השיטה כדי להעפיל מהצ’מפיונשיפ לליגה האנגלית הבכירה: שתי הקבוצות שיסיימו ראשונות יעלו אוטומטית, בעוד הקבוצות ממקומות 3-6 הולכות לפלייאוף, שם השלישית תארח את השישית והרביעית את החמישית, במתכונת של משחק בית ומשחק חוץ. המנצחות באותו מפגש עוברות לגמר, שממנו תגיע העולה השלישית.

