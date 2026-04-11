5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

אואטרה חוזר להרכב נתניה, תורג׳מן בחוד מנגד

הקשר יחזור ל-11 של רוני לוי על חשבון דיומנדה, בילו שוב בספסל. בן שבת במקום קוליקוב בהגנה. החלוץ ימשיך בהתקפת הפועל חיפה עם רוטמן ורדולוביץ׳

עזיז אואטרה (שחר גרוס)
המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יצא לו לדרך הערב (שבת, 20:00) עם ארבעה משחקים במקביל, כאשר אחד מהם מפגיש בין מכבי נתניה להפועל חיפה. המשחקים במקביל בגלל החשיבות בטבלה, ובעיקר ליהלומים, שיצטרכו לעקוב אחר מה שתעשה הפועל פתח תקווה.

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, בקארי קונאטה, עמית כהן, עזיז אואטרה, ווילאן סיפריאן, מאור לוי, באסם זערורה, הריברטו טבארש ומתאוס דאבו.

הרכב הפועל חיפה: יואב ג׳ראפי, דור מלול, דריו ז׳ופאריץ׳, איוון קריצ׳אק, נפתלי בלאי, רוי נאווי, נאור סבג, סנדרו אלטונשווילי, לירן רוטמן, אנדריאה רדולוביץ׳ ואלון תורג׳מן.

רוני לוי והשחקנים שלו במקום השביעי בטבלה ורחוקים שתי נקודות מהמלאבסים, כך שהם לא תלויים בעצמם וצריכים לקוות שהכחולים יפסידו להפועל ת”א במקביל. רק תסריט של הפסד של הפועל פ”ת וניצחון של נתניה יעלה את החבורה מהשרון לפלייאוף העליון.

הצהובים-כחולים רשמו ניצחון גדול במחזור החזרה לליגה בשבוע שעבר וחזרו מפיגור 2:0 ל-2:3 על מ.ס אשדוד. מנגד, הפועל חיפה אמנם כן בחוף המבטחים ואף רחוקה שש נקודות מהקו האדום, אבל הצפוניים לא רוצים להסתבך וישמחו לקחת אוויר לנשימה.

בסיבוב הראשון שני הצדדים סיפקו מועמד ראוי למשחק העונה בליגת העל, שהסתיים עם 3:4 מטורף למכבי נתניה. ג’וניור דיומנדה כבש ראשון, עוז בילו הכפיל, נאור סבג צימק, עצמי של עומר ניראון השווה, מאור לוי החזיר את היתרון לנתניה, ג’בון איסט השווה בדקה ה-90 ו-ווילסון האריס בדקה ה-95 חתם.

