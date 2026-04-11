יום שבת, 11.04.2026 שעה 20:14
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7024-6232ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4549-4832בורנמות'10
4444-4331פולהאם11
4336-3231סנדרלנד12
4245-4431ניוקאסל13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3050-4031טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20

למפארד חוזר לפרמייר ליג: קובנטרי עלתה ליגה

החבורה של הקשר האגדי ניצחה במשחק שלה ולאחר מכן המעידה של מידלסברו קבעה סופית: פער של 12 נק' מהמקום ה-3, 4 מחזורים לסוף ויחס שערים עדיף בענק

פרנק למפארד (IMAGO)
כולנו מחזיקים אצבעות שבסופו של דבר דניאל פרץ יעלה ליגה עם סאות’המפטון דרך הפלייאוף, אבל בינתיים עולה אחת לפרמייר ליג כבר יש. תגידו מזל טוב לקובנטרי, שלמרות שהיא סיימה ב-0:0 היום (שבת) עם שפילד, המעידה של מידלסברו  סגרה סיפור והבטיחה העפלה לליגה של הגדולות.

את העולה החדשה מאמן לא אחר מאשר פרנק למפארד, והחבורה שלו פתחה כעת פער של 12 נקודות מהמקום השלישי, כשנותרו ארבעה מחזורים לסיום. אז נכון, על הנייר הפער יכול לרדת כי יש 12 נקודות בקופה, אבל קובנטרי עם יחס שערים טוב על של מילוול בפער עצום, של כמעט 40 גולים אפילו.

ולכן, למפארד וחניכיו יכולים לפתוח שמפניות ולחגוג, כששום דבר לא ייקח מהם את זה. מה שכן, האליפות לא ממש הוכרעה כאשר איפסוויץ’ במרחק 10 נקודות מהפסגה, אבל עם שני משחקים חסרים. לצערה של סגנית המוליכה, אין עוד מפגש בין שתי הראשונות.

אם לא יהיו הפתעות יוצאות דופן, איפסוויץ’ תצטרף לקובנטרי ותעפיל לפרמייר ליג, כאשר לאחר מכן יתחיל הפלייאוף בו אנו כאמור מחזיקים אצבעות לדניאל פרץ וסאות’המפטון. נזכיר, ארבע קבוצות, חצי גמר, גמר אחד עצום בוומבלי עם המון כסף על הכף.

