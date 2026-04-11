למפארד חוזר לפרמייר ליג: קובנטרי עלתה ליגה

כולנו מחזיקים אצבעות שבסופו של דבר דניאל פרץ יעלה ליגה עם סאות’המפטון דרך הפלייאוף, אבל בינתיים עולה אחת לפרמייר ליג כבר יש. תגידו מזל טוב לקובנטרי, שלמרות שהיא סיימה ב-0:0 היום (שבת) עם שפילד, המעידה של מידלסברו סגרה סיפור והבטיחה העפלה לליגה של הגדולות.

את העולה החדשה מאמן לא אחר מאשר פרנק למפארד, והחבורה שלו פתחה כעת פער של 12 נקודות מהמקום השלישי, כשנותרו ארבעה מחזורים לסיום. אז נכון, על הנייר הפער יכול לרדת כי יש 12 נקודות בקופה, אבל קובנטרי עם יחס שערים טוב על של מילוול בפער עצום, של כמעט 40 גולים אפילו.

ולכן, למפארד וחניכיו יכולים לפתוח שמפניות ולחגוג, כששום דבר לא ייקח מהם את זה. מה שכן, האליפות לא ממש הוכרעה כאשר איפסוויץ’ במרחק 10 נקודות מהפסגה, אבל עם שני משחקים חסרים. לצערה של סגנית המוליכה, אין עוד מפגש בין שתי הראשונות.

אם לא יהיו הפתעות יוצאות דופן, איפסוויץ’ תצטרף לקובנטרי ותעפיל לפרמייר ליג, כאשר לאחר מכן יתחיל הפלייאוף בו אנו כאמור מחזיקים אצבעות לדניאל פרץ וסאות’המפטון. נזכיר, ארבע קבוצות, חצי גמר, גמר אחד עצום בוומבלי עם המון כסף על הכף.