באיירן שמחה: דורטמונד נכנעה 1:0 ללברקוזן

עוד שבת של כדורגל כבר כאן וכלל הליגות באירופה נמצאות ברגעי ההכרעה של העונה. בבונדסליגה גם כן, ושם במסגרת המחזור ה-29 קיבלנו מספר משחקים מסקרנים. במוקד, דורטמונד נכנעה 1:0 לבאייר לברקוזן. כשבמקביל, לייפציג ניצחה 0:1 את ברוסיה מנשנגלדבאך, פרנקפורט גברה 1:2 על וולפסבורג והיידנהיים ניצחה 1:3 את אוניון ברלין.

ברוסיה דורטמונד – באייר לברקוזן 1:0

החבורה של ניקו קובאץ’ הייתה בכושר מצוין עם ארבעה ניצחונות רצופים בליגה, ודווקא היום בבית היא נעצרה וכנראה איבדה גם את הסיכוי הקטן שנותר לה לקחת אליפות. רוברט אנדריך כבש עבור האורחת בדקה ה-42 והכריע את ההתמודדות.

לייפציג – ברוסיה מנשנגלדבאך 0:1

צעד חשוב לעבר מקום בליגת האלופות בעונה הבאה עבור אולה וורנר וחניכיו, כשהם משיגים ניצחון שלישי ברציפות בליגה הודות לשער מאוחר של יאן דיומנדה בדקה ה-80. מהצד השני של המתרס, האורחת עדיין מסובכת בתחתית ועלולה לרדת ליגה בתום העונה.

תוצאות נוספות

וולפסבורג – איינטרכט פרנקפוט 2:1

היידנהיים – אוניון ברלין 1:3