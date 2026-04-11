יום שבת, 11.04.2026 שעה 20:15
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7327-10028באיירן מינכן1
6429-6029בורוסיה דורטמונד2
5636-5629לייפציג3
5338-5628שטוטגרט4
5239-5929באייר לברקוזן5
5143-5729הופנהיים6
4254-5429איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3353-3629אוגסבורג10
3250-3329אוניון ברלין11
3141-3228המבורג12
3049-3529בורוסיה מנשנגלדבאך13
2849-3128ורדר ברמן14
2749-4028פ.צ. קלן15
2545-2528סט. פאולי16
2165-3929וולפסבורג17
1964-3229היידנהיים18

באיירן שמחה: דורטמונד נכנעה 1:0 ללברקוזן

הסיכויים לאליפות קלושים: הכושר הטוב של החבורה של ניקו קובאץ' נקטע בבית, כשמי שהכריע לאורחת היה רוברט אנדריך. לייפציג ניצחה 0:1 את מנשנגלדבאך

ג'וב בלינגהאם מאוכזב (IMAGO)
עוד שבת של כדורגל כבר כאן וכלל הליגות באירופה נמצאות ברגעי ההכרעה של העונה. בבונדסליגה גם כן, ושם במסגרת המחזור ה-29 קיבלנו מספר משחקים מסקרנים. במוקד, דורטמונד נכנעה 1:0 לבאייר לברקוזן. כשבמקביל, לייפציג ניצחה 0:1 את ברוסיה מנשנגלדבאך, פרנקפורט גברה 1:2 על וולפסבורג והיידנהיים ניצחה 1:3 את אוניון ברלין.

ברוסיה דורטמונד – באייר לברקוזן 1:0

החבורה של ניקו קובאץ’ הייתה בכושר מצוין עם ארבעה ניצחונות רצופים בליגה, ודווקא היום בבית היא נעצרה וכנראה איבדה גם את הסיכוי הקטן שנותר לה לקחת אליפות. רוברט אנדריך כבש עבור האורחת בדקה ה-42 והכריע את ההתמודדות.

לייפציג – ברוסיה מנשנגלדבאך 0:1

צעד חשוב לעבר מקום בליגת האלופות בעונה הבאה עבור אולה וורנר וחניכיו, כשהם משיגים ניצחון שלישי ברציפות בליגה הודות לשער מאוחר של יאן דיומנדה בדקה ה-80. מהצד השני של המתרס, האורחת עדיין מסובכת בתחתית ועלולה לרדת ליגה בתום העונה.

תוצאות נוספות

וולפסבורג – איינטרכט פרנקפוט 2:1

היידנהיים – אוניון ברלין 1:3

