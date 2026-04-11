חדידה ובילנקי בהרכב טבריה, אנסה באשדוד

המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל ייצא לו לדרך הערב (שבת) וב-20:00 ישוחקו ארבעה משחקים במקביל, כאשר אחד המעניינים שבהם ישוחק בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד. אגב, זה משחקים בין שתי קבוצות שהובילו 0:2 במחזור הקודם, רק כדי להפסיד 3:2.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדז'יי באצ'ו, דוד קלטינס, דניאל גולאני, פיראס אבו עקל, יונתן טפר, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יסקי, מוחמד עאמר, איברהים דיאקיטה, מאור ישירלמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, איליי טמם, קארים קימבידי, נועם מוצ’ה, יוג'ין אנסה והייפורד בוהאן.

אלירן חודדה (אורן בן חקון)

הצפוניים הדהימו את בית”ר ירושלים בטדי עם יתרון כפול, אבל לבסוף לא אספו אפילו נקודה אחת והם עדיין מתחת לקו האדום זכר לעונש הורדת שמונה הנקודות שלהם. טבריה עם 18 נקודות, הפועל ירושלים, שתפגוש את בית”ר בהמשך המחזור לדרבי לוהט, עם 21 נקודות.

מנגד, אשדוד איבדה יתרון כפול גם היא, רק שאצלה זה היה נגד מכבי נתניה. הדרומיים גם כן די מסובכים בתחתית ועם 23 נקודות, רק חמש מעל הקו האדום. המשמעות? ניצחון של טבריה ואשדוד תהיה רחוקה רק שתי נקודות ממנה, כך שזה קרב שעשוי להיות גורלי רגע לפני הפלייאוף התחתון.

אבי אבינו וניר ביטון (ראובן שוורץ)

בסיבוב הראשון שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון הי”א במשחק שנגמר עם חלוקת נקודות אחרי 1:1. בדקה ה-44 נועם מוצ’ה, שכבר חתום בבית”ר ירושלים לעונה הבאה, העלה את הקבוצה מעיר הנמל ליתרון, כאשר בדקה ה-65 איתמר שבירו חתם את תוצאת המשחק.