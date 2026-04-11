יום שבת, 11.04.2026 שעה 18:58
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

חדידה ובילנקי בהרכב טבריה, אנסה באשדוד

אונגר, באצ'ו וקלטינס ישלימו את ההגנה של חודדה ב-20:00, גם אבו עקל, טפר, חביבאללה, גוטליב ובילנקי ב-11. קימבידי, מוצ'ה, טמם ומנדי יפתחו מנגד

גיא חדידה (חג'אג' רחאל)
המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל ייצא לו לדרך הערב (שבת) וב-20:00 ישוחקו ארבעה משחקים במקביל, כאשר אחד המעניינים שבהם ישוחק בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד. אגב, זה משחקים בין שתי קבוצות שהובילו 0:2 במחזור הקודם, רק כדי להפסיד 3:2.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדז'יי באצ'ו, דוד קלטינס, דניאל גולאני, פיראס אבו עקל, יונתן טפר, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יסקי, מוחמד עאמר, איברהים דיאקיטה, מאור ישירלמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, איליי טמם, קארים קימבידי, נועם מוצ’ה, יוג'ין אנסה והייפורד בוהאן.

הצפוניים הדהימו את בית”ר ירושלים בטדי עם יתרון כפול, אבל לבסוף לא אספו אפילו נקודה אחת והם עדיין מתחת לקו האדום זכר לעונש הורדת שמונה הנקודות שלהם. טבריה עם 18 נקודות, הפועל ירושלים, שתפגוש את בית”ר בהמשך המחזור לדרבי לוהט, עם 21 נקודות.

מנגד, אשדוד איבדה יתרון כפול גם היא, רק שאצלה זה היה נגד מכבי נתניה. הדרומיים גם כן די מסובכים בתחתית ועם 23 נקודות, רק חמש מעל הקו האדום. המשמעות? ניצחון של טבריה ואשדוד תהיה רחוקה רק שתי נקודות ממנה, כך שזה קרב שעשוי להיות גורלי רגע לפני הפלייאוף התחתון.

בסיבוב הראשון שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון הי”א במשחק שנגמר עם חלוקת נקודות אחרי 1:1. בדקה ה-44 נועם מוצ’ה, שכבר חתום בבית”ר ירושלים לעונה הבאה, העלה את הקבוצה מעיר הנמל ליתרון, כאשר בדקה ה-65 איתמר שבירו חתם את תוצאת המשחק.

