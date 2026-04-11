5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

טוריאל ולויזו בהרכב של ברדה, רועי דוד מנגד

אלטמן ודאפה ישלימו את חוליית ההתקפה של האדומים מול הפועל פ"ת, כאשר ליידנר ופיבן יפתחו כמגנים. יונתן כהן, שביט מזל וקוסטה ב-11 של עומר פרץ

לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
המחזור האחרון של הליגה הסדירה יתקיים הערב (שבת) ובמקוד המשחקים של היום ייפגשו הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, כאשר המלאבסים יאחרו את ההתמודדות. זהו משחק קריטי עבור החבורה של עומר פרץ, כשהיא יודעת שמקום על הפלייאוף העליון מונח על כף המאזניים.

המלאבסים אפילו יכולים להסתפק בתיקו כדי להבטיח מקום בפלייאוף העליון, אבל הם יודעים שהפסד שלהם ובמקביל ניצחון של מכבי נתניה על הפועל חיפה יהרוס את העונה הנהדרת ויבשר על פלייאוף תחתון. במחזור הקודם חניכיו של עומר פרץ סיימו ב-1:1 מרשים עם הפועל באר שבע.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, איתי רוטמן, אלכס מוסונדה, קליי, יונתן כהן, עידן כהן, מארק קוסטה, רועי דוד, שביט מזל, שחר רוזן ותומר אלטמן.

מנגד, הפועל תל אביב אולי אפילו בקצה של הקצה של החלומות שלה מסתכלת על אליפות, אבל היא לבטח ובטח מסתכלת על אירופה. האדומים במקום הרביעי עם 48 נקודות, רק נקודה אחת מאחורי מכבי ת”א, שש נקודות מאחורי בית”ר ירושלים ושמונה נקודות מהפועל באר שבע.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, דורון ליידנר, טל ארצ’ל, לוקאס פלקאו, עומרי אלטמן, לויזוס לויזו, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

