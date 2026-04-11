טוריאל ולויזו בהרכב של ברדה, רועי דוד מנגד

המחזור האחרון של הליגה הסדירה יתקיים הערב (שבת) ובמקוד המשחקים של היום ייפגשו הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, כאשר המלאבסים יאחרו את ההתמודדות. זהו משחק קריטי עבור החבורה של עומר פרץ, כשהיא יודעת שמקום על הפלייאוף העליון מונח על כף המאזניים.

המלאבסים אפילו יכולים להסתפק בתיקו כדי להבטיח מקום בפלייאוף העליון, אבל הם יודעים שהפסד שלהם ובמקביל ניצחון של מכבי נתניה על הפועל חיפה יהרוס את העונה הנהדרת ויבשר על פלייאוף תחתון. במחזור הקודם חניכיו של עומר פרץ סיימו ב-1:1 מרשים עם הפועל באר שבע.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, איתי רוטמן, אלכס מוסונדה, קליי, יונתן כהן, עידן כהן, מארק קוסטה, רועי דוד, שביט מזל, שחר רוזן ותומר אלטמן.

מנגד, הפועל תל אביב אולי אפילו בקצה של הקצה של החלומות שלה מסתכלת על אליפות, אבל היא לבטח ובטח מסתכלת על אירופה. האדומים במקום הרביעי עם 48 נקודות, רק נקודה אחת מאחורי מכבי ת”א, שש נקודות מאחורי בית”ר ירושלים ושמונה נקודות מהפועל באר שבע.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, דורון ליידנר, טל ארצ’ל, לוקאס פלקאו, עומרי אלטמן, לויזוס לויזו, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.