ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

סלמן בהרכב סכנין, אבו עביד פותח נגד האקסית

שחקן הנבחרת הצעירה יעלה ב-11 של אבוקסיס, שמחפש שער ראשון בקדנציה החדשה. הבלם יעלה אצל בני ריינה נגד הקבוצה ממנה הגיע, דמשקאן בחוד של האורחת

אחמד סלמן עם הכדור (רדאד ג'בארה)
המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל ייצא לו לדרך הערב (שבת).  ב-20:00 ארבעה משחקים ישוחקו במקביל, כאשר אחד מהם מפגיש את בני סכנין ומכבי בני ריינה. שני הצדדים ישחקו השנה בפלייאוף התחתון, ואם לומר את האמת – סיכוי לא רע שהן די סיימו את העונה.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', דיוייד מייקום, מוסטפא שייח יוסף, ג’אבייר בושנאק, מת'יו קוג'ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, מור ברמי, איאד אבו עביד, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, אנטוניו ספר, עידן גורן, כריסט טייהי, מוחמד שכר, אסיל כנאני ו-ויטאלי דמשקאן.

נתחיל דווקא מריינה. החבורה של ליאור ראובן לא באמת סיימה את העונה, אבל צריכה משהו שהוא בגדר של אפילו מעבר לנס כדי להישאר בליגה. בני ריינה במקום ה-14, האחרון, בליגה עם 12 נקודות בלבד, כאשר חוף המבטחים במרחק של לא פחות מתשע נקודות.

מנגד, יוסי אבוקסיס טרם ניצח בשני המשחקים שלו מאז שהגיע ואף יתרה מכך, קבוצתו לא כבשה שער. 0:0 עם הפועל ת”א לווה עם הפסד 2:0 נגד קריית שמונה, והוא רוצה גם לצבור לראשונה שלוש נקודות בקדנציה הזו ולכל הפחות לעלות על לוח התוצאות.

סכנין נמצאת במקום השמיני בטבלה והיא לא תהיה בפלייאוף העליון כבר, אבל היא גם רחוקה 11 נקודות מהקו האדום והיא גם כנראה לא תרד ליגה. ועדיין, הקבוצה תנסה לסיים אולי כאלופת הפלייאוף התחתון. בסיבוב הראשון סכנין ניצחה את ריינה עם 0:1 משער של ארתור מירניאן בדקה ה-95.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
