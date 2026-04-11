ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6324-4731מילאן3
5822-5331קומו4
5729-5431יובנטוס5
5728-4532רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3954-3732טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3344-3332קליארי15
3244-3631פיורנטינה16
2743-2131לצ'ה17
2747-2632קרמונזה18
1855-2332ורונה19
1858-2332פיזה20

0:1 לקליארי המתאוששת על קרמונזה המסובכת

הקבוצה מסרדיניה קטעה רצף של שמונה משחקים ללא ניצחון בזכות שער של אספוסיטו. הגריגורוסי עלולים לסיים את המחזור מתחת לקו האדום. 1:2 לטורינו

סבסטיאנו אספוסיטו ולוקה מאציטלי מרוצים (IMAGO)
אחרי ההצגה של דוניאל מאלן ורומא, שפתחו אמש את המחזור ה-32 בליגה האיטלקית עם חגיגה על פיזה האחרונה, המשחקים המשיכו גם היום (שבת), כשקליארי הצליחה לחזור למסלול אחרי שגברה על קרמונזה המסובכת, וטורינו הבטיחה עוד עונה בליגה עם ניצחון על הלאס ורונה.

קליארי – קרמונזה 0:1

אחרי שמונה משחקים רצופים ללא ניצחון, הקבוצה מסרדיניה עלתה מחדש על המסלול בזמן הנכון והתרחקה מעט מהתחתית הסבוכה, שם נמצאות לא מעט קבוצות. סבסטיאנו אספוסיטו העניק לקבוצתו את הניצחון המוצדק אחרי ששלטו לאורך כל ההתמודדות עם נגיחה לרשת אחרי הגבהה של זה פדרו. הגריגורוסי עלולים לרדת מתחת לקו האדום אם לצ’ה תפתיע את בולוניה מחר.

טורינו – הלאס ורונה 1:2

זה אמנם עדיין לא מעשי או רשמי, אבל אפשר לומר שהשוורים הבטיחו עונה נוספת בסרייה א’ אחרי שהשיגו שלוש נקודות על הג’יאלובלו המפורקים, שעשו מצדם צעד נוסף בדרך לליגה השנייה. ג’ובאני סימאונה וצ’זארה קסאדיי העניקו את הניצחון, כששער של צ’ה אדאמס נפסל בטענה לנבדל. קיירון בואי רק איזן באופן זמני.

