0:1 לקליארי המתאוששת על קרמונזה המסובכת

אחרי ההצגה של דוניאל מאלן ורומא, שפתחו אמש את המחזור ה-32 בליגה האיטלקית עם חגיגה על פיזה האחרונה, המשחקים המשיכו גם היום (שבת), כשקליארי הצליחה לחזור למסלול אחרי שגברה על קרמונזה המסובכת, וטורינו הבטיחה עוד עונה בליגה עם ניצחון על הלאס ורונה.

קליארי – קרמונזה 0:1

אחרי שמונה משחקים רצופים ללא ניצחון, הקבוצה מסרדיניה עלתה מחדש על המסלול בזמן הנכון והתרחקה מעט מהתחתית הסבוכה, שם נמצאות לא מעט קבוצות. סבסטיאנו אספוסיטו העניק לקבוצתו את הניצחון המוצדק אחרי ששלטו לאורך כל ההתמודדות עם נגיחה לרשת אחרי הגבהה של זה פדרו. הגריגורוסי עלולים לרדת מתחת לקו האדום אם לצ’ה תפתיע את בולוניה מחר.

טורינו – הלאס ורונה 1:2

זה אמנם עדיין לא מעשי או רשמי, אבל אפשר לומר שהשוורים הבטיחו עונה נוספת בסרייה א’ אחרי שהשיגו שלוש נקודות על הג’יאלובלו המפורקים, שעשו מצדם צעד נוסף בדרך לליגה השנייה. ג’ובאני סימאונה וצ’זארה קסאדיי העניקו את הניצחון, כששער של צ’ה אדאמס נפסל בטענה לנבדל. קיירון בואי רק איזן באופן זמני.