יום שבת, 11.04.2026 שעה 17:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

חוזר הביתה: יובל לוין סיכם בעירוני קריית אתא

הפורוורד, שנבחר לתגלית העונה אשתקד ובעונה האחרונה שיחק במכללת פורט ווין האמריקאית, שב לחזק את הקבוצה מהצפון בה פרץ עד לסיום העונה הקרובה

|
יובל לוין (חגי מיכאלי)
עירוני קריית אתא מתחזקת לקראת החזרה לליגה, כאשר יובל לוין סיכם על חזרתו לקבוצה עד לסיום העונה. 

הפורוורד הישראלי (22, 2.03 מ’) שיחק העונה במכללת פורט וויין והעמיד שם 3.2 נקודות למשחק ב-9.6 דקות בממוצע. לוין, שגדל במחלקת הנוער של מכבי ת''א, שיחק גם בהפועל גליל עליון ובאליצור שומרון במהלך הקריירה שלו. בעונתו בשומרון (עונת 23/24) נבחר לחמישיית העונה בליגה הלאומית.

אשתקד נבחר לתגלית העונה בליגת העל, כאשר העמיד בקבוצה של אלדד בנטוב ממוצעים של 5.4 נקודות, 2.6 ריבאונדים, אסיסט אחד ו-1.2 חטיפות למשחק ב-16.5 דקות.

בקבוצה מקווים כי עד לחזרת הליגה ישונו ההנחיות והמצב בקריות, שהקבוצה תוכל לארח באולם רמז. ככל שהמצב בצפון יישאר מתוח, הקבוצה צפויה לארח את משחקיה באולם אנרבוקס בחדרה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
