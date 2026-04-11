חוזר הביתה: יובל לוין סיכם בעירוני קריית אתא

עירוני קריית אתא מתחזקת לקראת החזרה לליגה, כאשר יובל לוין סיכם על חזרתו לקבוצה עד לסיום העונה.

הפורוורד הישראלי (22, 2.03 מ’) שיחק העונה במכללת פורט וויין והעמיד שם 3.2 נקודות למשחק ב-9.6 דקות בממוצע. לוין, שגדל במחלקת הנוער של מכבי ת''א, שיחק גם בהפועל גליל עליון ובאליצור שומרון במהלך הקריירה שלו. בעונתו בשומרון (עונת 23/24) נבחר לחמישיית העונה בליגה הלאומית.

אשתקד נבחר לתגלית העונה בליגת העל, כאשר העמיד בקבוצה של אלדד בנטוב ממוצעים של 5.4 נקודות, 2.6 ריבאונדים, אסיסט אחד ו-1.2 חטיפות למשחק ב-16.5 דקות.

בקבוצה מקווים כי עד לחזרת הליגה ישונו ההנחיות והמצב בקריות, שהקבוצה תוכל לארח באולם רמז. ככל שהמצב בצפון יישאר מתוח, הקבוצה צפויה לארח את משחקיה באולם אנרבוקס בחדרה.