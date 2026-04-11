בתוספת הזמן: 3:3 מטורף בין סוסיאדד לאלאבס

אחרי שריאל מדריד איבדה נקודות יקרות שיכולות לעלות לה במאבק האליפות לאור תיקו מול ג’ירונה, המחזור ה-31 בליגה הספרדית שהוגדר כמחזור רטרו המשיך היום (שבת) עם משחק אדיר בו ריאל סוסיאדד ואלאבס נפרדו ב-3:3 דרמטי עם שער שוויון עמוק בתוספת הזמן. מאוחר יותר, אלצ’ה גברה 0:1 על ולנסיה.

ריאל סוסיאדד – אלאבס 3:3

בדקה ה98! אלאבס מחלצת 3:3 דרמטי מסוסיאדד

פלגרינו מטארצו וחניכיו הגיעו להתמודדות עם רוח גבית בזכות 0:2 על לבאנטה בשבוע שעבר, אך נתקלו כבר בפתיחה בקשיים כשקבוצת החוץ עלתה ליתרון בדקה השלישית מגול עצמי של דולייה צ'לטה-צאר. לוקה סוצ'יץ' הצליח לאזן בדקה ה-15 ואיברהים דיאבט החזיר יתרון לחבורה של קיקה סנצ’ז (24’), אלא שגול עצמי הפעם מנגד של אנטוניו סיברה הוריד את הצדדים בשוויון להפסקה.

במחצית השנייה, אורי אוסקרסון ביצע מהפך עבור סוסיאדד (60’), סרחיו גומס הורחק בכרטיס אדום לאחר דריכה על קרלס אלניה (93’) ובדקה ה-98 לוקאס בויה בחסות היתרון המספרי ועם ביצוע נהדר לחיבורים השווה עבור אלאבס החוגגת. התוצאה היא מכה למארחים במאבק על אירופה ואוויר עבור האורחים במאבק נגד הירידה.

אלצ’ה – ולנסיה 0:1

חבל הצלה: 0:1 חשוב לאלצ'ה על ולנסיה

ניצחון יקר במאבקי התחתית עבור אלצ’ה, שהתקרבה עד כדי שלוש נקודות בלבד מהעטלפים, שהסתבכו עם הפסד שני ברציפות. לוקאס קאפדה ניצל בישול של אלייש פבאס והכריע את ההתמודדות בדקה ה-73.