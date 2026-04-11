יום שבת, 11.04.2026 שעה 21:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3346-3531אלאבס15
3247-3931אלצ'ה16
3148-3630מיורקה17
3150-3730סביליה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

בתוספת הזמן: 3:3 מטורף בין סוסיאדד לאלאבס

החבורה של סנצ'ז הוציאה נק' יקרות באנואטה. אוסקרסון כבר הפך, אך בויה קבע שוויון בדקה ה-98. לוקאס קאפדה הכריע, אלצ'ה גברה 0:1 על ולנסיה. צפו

ריאל סוסיאדד מול אלאבס (La Liga)
ריאל סוסיאדד מול אלאבס (La Liga)

אחרי שריאל מדריד איבדה נקודות יקרות שיכולות לעלות לה במאבק האליפות לאור תיקו מול ג’ירונה, המחזור ה-31 בליגה הספרדית שהוגדר כמחזור רטרו המשיך היום (שבת) עם משחק אדיר בו ריאל סוסיאדד ואלאבס נפרדו ב-3:3 דרמטי עם שער שוויון עמוק בתוספת הזמן. מאוחר יותר, אלצ’ה גברה 0:1 על ולנסיה.

ריאל סוסיאדד – אלאבס 3:3

בדקה ה98! אלאבס מחלצת 3:3 דרמטי מסוסיאדד

פלגרינו מטארצו וחניכיו הגיעו להתמודדות עם רוח גבית בזכות 0:2 על לבאנטה בשבוע שעבר, אך נתקלו כבר בפתיחה בקשיים כשקבוצת החוץ עלתה ליתרון בדקה השלישית מגול עצמי של דולייה צ'לטה-צאר. לוקה סוצ'יץ' הצליח לאזן בדקה ה-15 ואיברהים דיאבט החזיר יתרון לחבורה של קיקה סנצ’ז (24’), אלא שגול עצמי הפעם מנגד של אנטוניו סיברה הוריד את הצדדים בשוויון להפסקה.

במחצית השנייה, אורי אוסקרסון ביצע מהפך עבור סוסיאדד (60’), סרחיו גומס הורחק בכרטיס אדום לאחר דריכה על קרלס אלניה (93’) ובדקה ה-98 לוקאס בויה בחסות היתרון המספרי ועם ביצוע נהדר לחיבורים השווה עבור אלאבס החוגגת. התוצאה היא מכה למארחים במאבק על אירופה ואוויר עבור האורחים במאבק נגד הירידה.

אלצ’ה – ולנסיה 0:1

חבל הצלה: 0:1 חשוב לאלצ'ה על ולנסיה

ניצחון יקר במאבקי התחתית עבור אלצ’ה, שהתקרבה עד כדי שלוש נקודות בלבד מהעטלפים, שהסתבכו עם הפסד שני ברציפות. לוקאס קאפדה ניצל בישול של אלייש פבאס והכריע את ההתמודדות בדקה ה-73.

