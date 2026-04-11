הכל פתוח: תמונת מצב במאבק האליפות באנגליה

ארסנל פתחה את מאבק האליפות מחדש, בדיוק בישורת האחרונה של העונה. התותחנים אירחו בביתם היום (שבת) את בורנמות’ ולא הצליחו לנצח, אחרי 1:1 מאכזב מאוד שיכול לאפשר למנצ’סטר סיטי לצמק את הפער, כשעוד יש מפגש בין שתי המוליכות בשבוע הבא.

ארסנל עדיין ראשונה וגם תלויה בעצמה, כאשר יש לה 70 נקודות ולסיטי יש 60 נקודות. אבל, וזה אבל גדול, לתכולים חסרים שני משחקים שהם צריכים להשלים, מה שאומר שהפער יכול להיות רק שלוש נקודות, ואם סיטי תנצח בקרב הישיר במחזור הבא בנוסף למשחקים החסרים, אנחנו בשוויון בצמרת.

מאבק האליפות באנגליה

מקום ראשון: ארסנל – 32 משחקים, 70 נק’ (38+)

מקום שני: מנצ’סטר סיטי – 30 משחקים, 61 נק’ (32+)

מה נשאר?

מה נשאר לארסנל: מנצ’סטר סיטי (חוץ), ניוקאסל (בית), פולהאם (בית), ווסטהאם (חוץ), ברנלי (בית), קריסטל פאלאס (חוץ)

מה נשאר למנצ’סטר סיטי: צ’לסי (חוץ), ארסנל (בית), ברנלי (חוץ), אברטון (חוץ), ברנטפורד (בית), בורנמות’ (חוץ), אסטון וילה (בית)