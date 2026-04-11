יום שבת, 11.04.2026 שעה 19:49
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
7024-6232ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4549-4832בורנמות'10
4444-4331פולהאם11
4336-3231סנדרלנד12
4245-4431ניוקאסל13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3050-4031טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20

הכל פתוח: תמונת מצב במאבק האליפות באנגליה

ארסנל מעדה עם 2:1 נגד בורנמות' ואמנם מובילה ב-9 נק' על פני סיטי, אבל לתכולים שני משחקים חסרים ובמחזור הבא שתי המוליכות נפגשות. וגם: מה נשאר?

מיקל ארטטה (רויטרס)

ארסנל פתחה את מאבק האליפות מחדש, בדיוק בישורת האחרונה של העונה. התותחנים אירחו בביתם היום (שבת) את בורנמות’ ולא הצליחו לנצח, אחרי 1:1 מאכזב מאוד שיכול לאפשר למנצ’סטר סיטי לצמק את הפער, כשעוד יש מפגש בין שתי המוליכות בשבוע הבא.

ארסנל עדיין ראשונה וגם תלויה בעצמה, כאשר יש לה 70 נקודות ולסיטי יש 60 נקודות. אבל, וזה אבל גדול, לתכולים חסרים שני משחקים שהם צריכים להשלים, מה שאומר שהפער יכול להיות רק שלוש נקודות, ואם סיטי תנצח בקרב הישיר במחזור הבא בנוסף למשחקים החסרים, אנחנו בשוויון בצמרת.

מאבק האליפות באנגליה

מקום ראשון: ארסנל – 32 משחקים, 70 נק’ (38+)
מקום שני: מנצ’סטר סיטי – 30 משחקים, 61 נק’ (32+)

מה נשאר?

מה נשאר לארסנל: מנצ’סטר סיטי (חוץ), ניוקאסל (בית), פולהאם (בית), ווסטהאם (חוץ), ברנלי (בית), קריסטל פאלאס (חוץ)

מה נשאר למנצ’סטר סיטי: צ’לסי (חוץ), ארסנל (בית), ברנלי (חוץ), אברטון (חוץ), ברנטפורד (בית), בורנמות’ (חוץ), אסטון וילה (בית)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */