"ארסנל איבדה את הביטחון, נראית צל של עצמה"

עוד תואר בדרך לברוח לארסנל? סנסציה גדולה באמירויות, חניכיו של מיקל ארטטה הפסידו 2:1 לבורנמות’ ורשמו את הפסד הליגה השני שלהם באצטדיון הביתי, טהרביעי סך הכל. בעקבות המשחק, מנצ’סטר סיטי יכולה לצמק את הפער מהמוליכה עד לשלוש נקודות בלבד, זאת במידה ותנצח את שני המשחקים החסרים שלה.

המשחק החל לא טוב עבור ארסנל, שספגה כבר בדקה ה-17 של ההתמודדות. לאחר מכן ויקטור יוקרס השווה עם פנדל מוצלח בדקה ה-35, אך את תוצאת הסיום קבע אלכס סקוט עם שער ניצחון בדקה ה-74. בתקשורת האנגלית לא ריחמו על התותחנים לאחר ההפסד וכתבו ביקורת קשה לאחר המשחק.

ב-’BBC’ נכתב לאחר השער של סקוט: “אם ארסנל תשחק העצבים כאלה מול מנצ’סטר סיטי, הם עלולים להיות בבעיה קשה באיתיחאד, סיטי בטח מלקקת את אצבעות כשהיא רואה את המשחק של ארטטה. המוליכה איבדה את כל הביטחון, משחקת כמו צל של עצמה”.

ב-’Sky Sports’ גם קטלו את חניכיו של ארטטה וכתבו: “הכל הולך בצורה נוראית בשביל ארסנל, הם היו ללא קצב, אמונה, נראו מהוססים עם הכדור וזה היה עוד מחדל הגנתי שלא ראינו בתחילת העונה, האם הם מתחילים לאבד תקווה?”.