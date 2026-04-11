יום שבת, 11.04.2026 שעה 19:49
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7024-6232ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4549-4832בורנמות'10
4444-4331פולהאם11
4336-3231סנדרלנד12
4245-4431ניוקאסל13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3050-4031טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20

"ארסנל איבדה את הביטחון, נראית צל של עצמה"

באנגליה לא ריחמו על התותחנים לאחר ההפסד 2:1 לבורנמות' באמירויות: "אם הם ימשיכו להיראות ככה, תהיה להם בעיה קשה מול מנצ'סטר סיטי באיתיחאד"

שחקני ארסנל מאוכזבים (רויטרס)
שחקני ארסנל מאוכזבים (רויטרס)

עוד תואר בדרך לברוח לארסנל? סנסציה גדולה באמירויות, חניכיו של מיקל ארטטה הפסידו 2:1 לבורנמות’ ורשמו את הפסד הליגה השני שלהם באצטדיון הביתי, טהרביעי סך הכל. בעקבות המשחק, מנצ’סטר סיטי יכולה לצמק את הפער מהמוליכה עד לשלוש נקודות בלבד, זאת במידה ותנצח את שני המשחקים החסרים שלה.

המשחק החל לא טוב עבור ארסנל, שספגה כבר בדקה ה-17 של ההתמודדות. לאחר מכן ויקטור יוקרס השווה עם פנדל מוצלח בדקה ה-35, אך את תוצאת הסיום קבע אלכס סקוט עם שער ניצחון בדקה ה-74. בתקשורת האנגלית לא ריחמו על התותחנים לאחר ההפסד וכתבו ביקורת קשה לאחר המשחק.

ב-’BBC’ נכתב לאחר השער של סקוט: “אם ארסנל תשחק העצבים כאלה מול מנצ’סטר סיטי, הם עלולים להיות בבעיה קשה באיתיחאד, סיטי בטח מלקקת את אצבעות כשהיא רואה את המשחק של ארטטה. המוליכה איבדה את כל הביטחון, משחקת כמו צל של עצמה”.

מיקל ארטטה מאוכזב (IMAGO)מיקל ארטטה מאוכזב (IMAGO)

ב-’Sky Sports’ גם קטלו את חניכיו של ארטטה וכתבו: “הכל הולך בצורה נוראית בשביל ארסנל, הם היו ללא קצב, אמונה, נראו מהוססים עם הכדור וזה היה עוד מחדל הגנתי שלא ראינו בתחילת העונה, האם הם מתחילים לאבד תקווה?”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
