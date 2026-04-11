יום ראשון, 12.04.2026 שעה 02:52
אדיר: זהב לארטיום דולגופיאט בגביע העולם

שוב הביא גאווה: מתעמל המכשירים הישראלי סיים עם 14.500 נקודות בגמר והגיע למקום הראשון בקרואטיה. נועם ברקוביץ' עם הישג מרשים של זכייה בארד

ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ' (איגוד ההתעמלות בישראל)
שני ישראלים על הפודיום בתחרות מהסבב העולמי בהתעמלות מכשירים. ארטיום דולגופיאט זכה במדליית הזהב ונועם ברקוביץ' זכה במדליית הארד, בגמר תרגיל הקרקע בתחרות גביע העולם שנערכה היום (שבת) באוסייק שבקרואטיה.

דולגופיאט, מתעמל המכשירים הוותיק ממכבי תל אביב, העפיל לגמר תרגיל הקרקע מהמקום הרביעי עם ציון של 14.133 נקודות אחרי תרגיל עם כמה מעידות שהשפיעו על הציון. אלא שבגמר הוא שיפר את הופעתו וקיבל ציון טוב יותר של 14.500 נקודות.

במקביל, נועם ברקוביץ' בן ה-17, שגם העפיל לגמר הקרקע מהמקום השביעי, הופיע בו וסיים במקום השלישי והמפתיע בזכות 14.000 הנקודות שקיבל מהשופטים. זוהי מדליה חשובה למתעמל הצעיר שעשוי לרשת את דולגופיאט בעתיד.

המקום השני והאלוף האולימפי

ביחד עם השניים, סיים על הפודיום גם הארי הפוורת' הבריטי שסיים במקום השני (14.433). אגב, האלוף האולימפי קרלוס יולו הפיליפיני סיים את הגמר עם הופעה מאכזבת שהניבה לו 13.600 נקודות בלבד והובילה אותו למקום השמיני והאחרון.

פתיחת השנה של ארטיום

דולגופיאט פתח מצוין את השנה. עד כה התקיימו חמש תחרויות בסבב גביע העולם. בראשונה, שהתקיימה בקוטבוס שבגרמניה, דולגופיאט זכה במדליית הזהב. לאחר מכן הוא לא התחרה בבאקו, באנטליה ובקהיר משיקולי ביטחון. כעת, כאשר המתעמל הישראלי חזר להופיע באוסייק שבקרואטיה, הוא שוב סיים בראש הפודיום. התחרות הבאה בסבב, שהייתה אמורה להיערך בדוחא שבקטאר, בוטלה בגלל המלחמה.

