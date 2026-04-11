ניצחון 16 ברצף לסינר שעלה לגמר במונטה קרלו

יאניק סינר פשוט בלתי ניתן לעצירה, לפחות בחודשיים האחרונים. הכוכב האיטלקי הבטיח היום (שבת) את מקומו בגמר טורניר מונטה קרלו היוקרתי אחרי ניצחון 1:6, 4:6 על אלכסנדר זברב תוך שעה ו-21 דקות בלבד על המשטח האדום.

עבור המדורג 2 בעולם זה היה הניצחון ה-16 ברציפות שלו, אחרי כמובן הזכיות באינדיאן וולס ובטורניר מיאמי. זברב הגיע לחצי הגמר אחרי ששלח הביתה את ז’ואאו פונסקה, הברזילאי המוכשר, אך שוב, בדומה לטורניר מיאמי, גם הפעם האיש והגזר היה פשוט גדול עליו.

המערכה הראשונה הייתה חריגה ברמות, אלא אם קוראים לך יאניק סינר ואז זה משהו שלעיתים די קרובות קורה, גם מול שחקנים מהטופ שמתפרקים מול המכונה האיטלקית הקרה והחזקה. האיטלקי האיכותי השיג 1:6 תוך 35 דקות בלבד.

אלכסנדר זברב (רויטרס)

יפגוש את אלקראס לגמר הקלאסי?

בסט השני הגרמני עשה מעט יותר צרות לסינר, אך האיכויות של האיטלקי עשו שוב את ההבדל עם שבירה במשחקון העשירי ובסיום המדורג 2 בעולם נותר בלתי מנוצח מול זברב מאז המפגש ביניהם באליפות ארצות הברית בסוף עונת הטניס של 2023.

כעת, סינר מחכה ליריב שלו במעמד המכריע על תואר המאסטרס, אולי בגמר הקלאסי, הגדול והמסקרן מול יריבו העיקרי בדור הנוכחי – קרלוס אלקראס, שיפגוש את ולנטין ואשרו המקומי והמפתיע לקרב מסקרן על החימר האדום בנסיכות.