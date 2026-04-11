גאבי, אראוחו ובאלדה בהרכב בארסה נגד אספניול

יש כבר ליגות שזהות האלופה די ידועה, אז בספרד זה עדיין לא המצב, אבל ברצלונה רוצה לגרום לכך שזה יהיה המצב. הקטלונים יארחו את אספניול לדרבי הגדול של קטלוניה היום (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) בקאמפ נואו במסגרת המחזור ה-31 של הליגה הספרדית, במטרה לעשות צעד נוסף לעבר אליפות שנייה ברציפות.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, גאבי, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל ופראן טורס.

המארחים מגיעים במומנטום פחות טוב, כאשר רק לפני מספר ימים הם הפסידו ממש באצטדיון הזה לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון ברבע גמר ליגת האלופות, עם 2:0 די כואב. אמנם הסיפור לא גמור, אבל כן סיבך את החבורה של האנזי פליק וכעת המאמן רוצה לפחות בליגה שלא לסבך את המצב גם.

האנזי פליק (IMAGO)

בנוסף, האלופה רוצה להגיע עם חיוך למפגש הגומלין נגד אתלטיקו ותוסיפו לכך שיש את החשיבות של דרבי. אגב, אספניול בכושר מזעזע ואחרי שפתחה את העונה בצמרת, היא סופרת לא פחות מ-13 משחקים ברציפות ללא ניצחון, כשלא פחות משמונה מהמשחקים הללו נגמרו בהפסדים.

בסיבוב הראשון ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בדרבי הקטלוני עם 0:2 בחוץ, אבל זה לא היה חד וחלק כמו שהתוצאה מספרת. בארסה חיכתה עד לדקה ה-86 כדי לכבוש את הראשון, כשדני אולמו שבר את הקרח, ולאחר מכן בתוספת הזמן רוברט לבנדובסקי הכפיל וחתם.