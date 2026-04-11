יום שבת, 11.04.2026 שעה 20:15
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3346-3531אלאבס15
3247-3931אלצ'ה16
3148-3630מיורקה17
3150-3730סביליה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

גאבי, אראוחו ובאלדה בהרכב בארסה נגד אספניול

פליק פרסם את ה-11 שלו לדרבי של קטלוניה ב-19:30 (חי בערוץ ONE): פרמין לופס ופראן טורס בהתקפה לצד לאמין ימאל, קוברסי ומרטין בהגנה. השאר בפנים

שחקני ברצלונה (רויטרס)
יש כבר ליגות שזהות האלופה די ידועה, אז בספרד זה עדיין לא המצב, אבל ברצלונה רוצה לגרום לכך שזה יהיה המצב. הקטלונים יארחו את אספניול לדרבי הגדול של קטלוניה היום (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) בקאמפ נואו במסגרת המחזור ה-31 של הליגה הספרדית, במטרה לעשות צעד נוסף לעבר אליפות שנייה ברציפות.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, גאבי, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל ופראן טורס.

המארחים מגיעים במומנטום פחות טוב, כאשר רק לפני מספר ימים הם הפסידו ממש באצטדיון הזה לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון ברבע גמר ליגת האלופות, עם 2:0 די כואב. אמנם הסיפור לא גמור, אבל כן סיבך את החבורה של האנזי פליק וכעת המאמן רוצה לפחות בליגה שלא לסבך את המצב גם.

האנזי פליק (IMAGO)

בנוסף, האלופה רוצה להגיע עם חיוך למפגש הגומלין נגד אתלטיקו ותוסיפו לכך שיש את החשיבות של דרבי. אגב, אספניול בכושר מזעזע ואחרי שפתחה את העונה בצמרת, היא סופרת לא פחות מ-13 משחקים ברציפות ללא ניצחון, כשלא פחות משמונה מהמשחקים הללו נגמרו בהפסדים.

בסיבוב הראשון ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בדרבי הקטלוני עם 0:2 בחוץ, אבל זה לא היה חד וחלק כמו שהתוצאה מספרת. בארסה חיכתה עד לדקה ה-86 כדי לכבוש את הראשון, כשדני אולמו שבר את הקרח, ולאחר מכן בתוספת הזמן רוברט לבנדובסקי הכפיל וחתם.

