מפגש חשוב: פרץ בהרכב סאות'המפטון נגד דרבי

כל הליגות הגדולות נכנסות לישורת האחרונה של העונה והמאבקים על המקומות בצמרת מתחממים, כאשר מי שמקווה לעשות צעד משמעותי היא סאות’המפטון. המחזור ה-42 בצ’מפיונשיפ ימשיך היום (שבת, 17:00) באצטדיון סנט מארי, שם הקדושים יארחו את דרבי קאונטי למשחק חשוב במיוחד במאבק על הפלייאוף. דניאל פרץ כמובן בהרכב הפותח של הסיינטס.

להבדיל מקבוצות שכבר איבדו גובה, סאות’המפטון עדיין חזק בתמונת העלייה. הקבוצה מדורגת במקום השישי עם 66 נקודות לאחר 40 משחקים, ובמאזנה 18 ניצחונות, 12 תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. החבורה מגיעה בכושר מצוין לאחר ניצחון 1:5 מרשים על רקסהאם במחזור האחרון.

מנגד, דרבי עדיין בתמונה ומקווה להפתיע. הקבוצה מדורגת במקום השמיני עם 63 נקודות לאחר 41 משחקים, רחוקה מרחק נגיעה בלבד מהפלייאוף. במאזנה 18 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו ו-14 הפסדים, והיא מגיעה אחרי ניצחון 0:2 על סטוק סיטי. המשמעות? ניצחון כאן והקבוצות במאזן זהה.

המפגשים האחרונים בין הקבוצות מאוזנים למדי. בחמשת המשחקים האחרונים בצ’מפיונשיפ כל קבוצה ניצחה פעם אחת ושלושה משחקים הסתיימו בתיקו. גם המפגש האחרון ביניהן, באוקטובר 2025, נגמר ב-1:1, כך שנראה שגם הפעם צפוי קרב שקול במיוחד.