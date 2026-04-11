יום שבת, 11.04.2026 שעה 22:23
כדורסל עולמי  >> יורוליג

דימיטריס איטודיס לפני הדרבי: השחקנים מודעים

מאמן הפועל ת"א מוכן למפגש השני אי פעם מול מכבי ת"א ביורוליג מחר ב-22:15: "משחק קריטי, מתרגשים", וויינרייט: "דרבי זה מלחמה מההתחלה ועד הסוף"

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב תבוא לשחק על הכבוד, אבל עבור הפועל תל אביב מעבר לכבוד יש גם חשיבות בטבלה, כאשר האדומים עדיין נלחמים על מקום בטופ 6 ביורוליג. הדרבי השני בלבד אי פעם במפעל הכי יוקרתי באירופה יתקיים מחר (ראשון, 22:15) בסרביה, כאשר חניכיו של עודד קטש “יארחו” את אלו של דימיטריס איטודיס.

לקראת המפגש, מהצד האדום דיבר המאמן היווני: “אנחנו כאן בבלגרד במשחק קריטי מאוד בשבילנו, והוא גם דרבי. אנחנו מוכנים, השחקנים מודעים ואנחנו מתרגשים להיכנס למשחק הזה”.

איש וויינרייט הוסיף: “זה דרבי, וזו מלחמה, זה שחצנות, אופי, משחק אליפות עבורנו, עבור תל אביב, זו מלחמה. מההתחלה ועד הסוף, אין מה להוסיף”. 

/* LAST / NEXT ROUNDs */