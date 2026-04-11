דימיטריס איטודיס לפני הדרבי: השחקנים מודעים

מכבי תל אביב תבוא לשחק על הכבוד, אבל עבור הפועל תל אביב מעבר לכבוד יש גם חשיבות בטבלה, כאשר האדומים עדיין נלחמים על מקום בטופ 6 ביורוליג. הדרבי השני בלבד אי פעם במפעל הכי יוקרתי באירופה יתקיים מחר (ראשון, 22:15) בסרביה, כאשר חניכיו של עודד קטש “יארחו” את אלו של דימיטריס איטודיס.

לקראת המפגש, מהצד האדום דיבר המאמן היווני: “אנחנו כאן בבלגרד במשחק קריטי מאוד בשבילנו, והוא גם דרבי. אנחנו מוכנים, השחקנים מודעים ואנחנו מתרגשים להיכנס למשחק הזה”.

איש וויינרייט הוסיף: “זה דרבי, וזו מלחמה, זה שחצנות, אופי, משחק אליפות עבורנו, עבור תל אביב, זו מלחמה. מההתחלה ועד הסוף, אין מה להוסיף”.