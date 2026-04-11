יום שבת, 11.04.2026
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"חווינו שבוע לא טוב, אך דרבי זה מאתגר ומיוחד"

מאמן מכבי ת"א עודד קטש דיבר לקראת הפועל ת"א ביורוליג מחר: "אסור להתעלם ממה שעברנו, מבינים את חשיבות המשחק". דיברתולומיאו: "דרבי זה מעל הכל"

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
אמנם אין למכבי תל אביב כל כך על מה לשחק מבחינת טבלה, אבל מבחינת כבוד הדרבי זה תמיד המשחק הכי גדול שיש, בטח ובטח ביורוליג. המפגש השני בלבד אי פעם בין הצהובים להפועל תל אביב במפעל היוקרתי יתקיים מחר (ראשון, 22:15) בסרביה, כאשר חניכיו של עודד קטש כבר איבדו סיכוי להעפיל לפליי-אין.

לקראת המפגש, המאמן דיבר: “קודם כל אנחנו אחרי שבוע לא פשוט, גם מקצועית וגם מבחינת הדרך שדברים קרו. אנחנו חווינו שבוע לא טוב ואסור להתעלם מזה. מצד שני, מחר משחק נגד קבוצה עם הרבה מאוד איכויות וגודל, ואנחנו נצטרך להזכיר לעצמנו שאנחנו משחקים ביחד עם האגרסיביות הנכונה ולהיות מרוכזים בשני צידי המגרש. מבינים את החשיבות של המשחק, דרבי זה מיוחד, אבל זה מאתגר מאוד ונצטרך לראות תגובה”.

הקפטן הצהוב, ג’ון דיברתולומיאו, הוסיף ואמר: “אנחנו צריכים לחזור לכדורסל ששיחקנו ברובו של הסיבוב השני. יש תחושה רעה אחרי השבוע הכפול, לא שיחקנו קרוב לרמה שלנו אז כמובן שיש אכזבה. התקדמנו, שמנו את זה מאחורינו,  ודרבי זה מעל הכל, במיוחד ביורוליג, ואנחנו רוצים להיראות טוב יותר על הפרקט”.

וויל ריימן נשאל כמה גדול הוא הדרבי עבור מכבי: “זה עצום, היריבות הולכת אחורה הרבה זמן ואנחנו רוצים לנצח כמה שיותר משחקים כאלו. ניצחון כאן יכול לעזור לנו להתכונן לליגת העל ולנצח עוד דרבים שם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */