"חווינו שבוע לא טוב, אך דרבי זה מאתגר ומיוחד"

אמנם אין למכבי תל אביב כל כך על מה לשחק מבחינת טבלה, אבל מבחינת כבוד הדרבי זה תמיד המשחק הכי גדול שיש, בטח ובטח ביורוליג. המפגש השני בלבד אי פעם בין הצהובים להפועל תל אביב במפעל היוקרתי יתקיים מחר (ראשון, 22:15) בסרביה, כאשר חניכיו של עודד קטש כבר איבדו סיכוי להעפיל לפליי-אין.

לקראת המפגש, המאמן דיבר: “קודם כל אנחנו אחרי שבוע לא פשוט, גם מקצועית וגם מבחינת הדרך שדברים קרו. אנחנו חווינו שבוע לא טוב ואסור להתעלם מזה. מצד שני, מחר משחק נגד קבוצה עם הרבה מאוד איכויות וגודל, ואנחנו נצטרך להזכיר לעצמנו שאנחנו משחקים ביחד עם האגרסיביות הנכונה ולהיות מרוכזים בשני צידי המגרש. מבינים את החשיבות של המשחק, דרבי זה מיוחד, אבל זה מאתגר מאוד ונצטרך לראות תגובה”.

הקפטן הצהוב, ג’ון דיברתולומאו, הוסיף ואמר: “אנחנו צריכים לחזור לכדורסל ששיחקנו ברובו של הסיבוב השני. יש תחושה רעה אחרי השבוע הכפול, לא שיחקנו קרוב לרמה שלנו אז כמובן שיש אכזבה. התקדמנו, שמנו את זה מאחורינו, ודרבי זה מעל הכל, במיוחד ביורוליג, ואנחנו רוצים להיראות טוב יותר על הפרקט”.

וויל ריימן נשאל כמה גדול הוא הדרבי עבור מכבי: “זה עצום, היריבות הולכת אחורה הרבה זמן ואנחנו רוצים לנצח כמה שיותר משחקים כאלו. ניצחון כאן יכול לעזור לנו להתכונן לליגת העל ולנצח עוד דרבים שם”.