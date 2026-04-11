"כל ילד שלישי באשקלון שואף להשתייך אלינו"

מחלקת הנוער של מכבי אשקלון נחשבת לאחת המחלקות הצומחות ביותר בדרום הארץ בעשור האחרון. אחרי שנים רבות בהן מחלקת הנוער של הפועל אשקלון שלטה ללא עוררין בכדורגל המקומי, הצליחה מכבי אשקלון לגדול בהדרגה – הן במספר הקבוצות והן בכמות השחקנים הפעילים. המחלקה אף זכתה בעבר הלא רחוק לייצוג בליגות מרכז של שנתוני החטיבה הצעירה ולייצוג בליגות הארציות לנערים.

כיום מונה המחלקה 15 קבוצות ליגה, החל מטרום ב' ועד גיל נוער. לצד ההתקדמות, ניצבת גם תחרות משמעותית: עירוני אשקלון, שהוקמה בעונה שעברה כממשיכת דרכה של הפועל אשקלון, כבר מחזיקה ב-13 קבוצות ליגה, ובמקביל פועלות בעיר הסמוכה גם מחלקות הנוער של עירוני אשדוד ו-הפועל אשדוד. למרות זאת, במכבי אשקלון מכוונים גבוה, עם שאיפה לעליות לליגות השניות – קבוצת נערים א' שמדורגת במקום השני במחוז שפלה, וקבוצת נערים ג' שמובילה את מחוז דרום.

מי שמוביל כבר למעלה מעשור את תנופת הפיתוח הוא היו"ר והמנהל המקצועי, מני יאסו, ששיתף בראיון ל’וולה’ על ההתמודדות בתקופה האחרונה, לצד ההתפתחות המקצועית והאתגרים.

מני, איך עובר עליכם החודש האחרון של המלחמה?

"כמו כל אזרחי המדינה, גם אנחנו חווים תקופה מורכבת ולא פשוטה. למרות שבאזור שלנו יש פחות אזעקות ואיומים, לצערנו, איננו מקיימים אימונים בעקבות מחסור משמעותי במיגוניות תקניות ובהתאם להנחיות הרשות המקומית. יחד עם זאת, אנחנו מקפידים לשמור על קשר רציף עם השחקנים דרך וואטסאפ, זום ומפגשים ביתיים ביוזמת הורים ושחקנים, במטרה לשמר את הגיבוש והחיבור הקבוצתי".

מני יאסו (פרטי)

למרות כל מה שעברתם בעיר לאורך השנים מבחינה ביטחונית – ובמיוחד מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, שבחודשיה הראשונים הייתם העיר המטווחת ביותר בארץ – הצלחתם לגדול ולצמוח. איך זה קרה?

"ה-7 באוקטובר הוא אחד האירועים הקשים שידענו כעם. לצד האתגרים הרבים, הצלחנו לשמור על יציבות ולהמשיך להתקדם. אנחנו מאמינים בדרך שלנו, מתמקדים בעשייה מקצועית ובערכים שלנו, ופחות במה שקורה סביבנו – גם כשיש תחושת חוסר שוויון. התחרות בעיר מבחינתנו היא חיובית ומקדמת. לא במקרה, כיום ניתן לראות ביקוש הולך וגובר – כאשר כל ילד שלישי באשקלון שואף להיות חלק ממכבי אשקלון".

”המצב הביטחוני משפיע על הילדים”

עד כמה מורגשים שינויים בהתנהגות הילדים בעקבות המצב, ואיך מתמודדים?

"אין ספק שהמצב הביטחוני משפיע על הילדים, במיוחד לאחר שנים ללא רצף פעילות יציב מאז תקופת הקורונה. למועדון יש צוות מקצועי רחב, מנוסה ואיכותי, שיודע לזהות את הצרכים ולתת מענה מותאם – הן מקצועית והן רגשית. המטרה שלנו היא להחזיר לילדים את תחושת הביטחון, השגרה ושמחת החיים דרך המקום שהם הכי אוהבים להיות בו".

מערכת היחסים שלכם עם העירייה ידעה לא מעט בעיות לאורך השנים. איך היחסים כיום?

"לאחר מאבקים ארוכים, הצלחנו להביא את העירייה להבנה שמכבי אשקלון הוא מועדון מוביל, ותיק ומשמעותי בעיר ובאזור. עם זאת, עדיין נדרש תרגום של ההכרה הזו להקצאת משאבים ראויה ולפחות לחלוקה שוויונית. ישנם עדיין לחצים וכיוונים פוליטיים שונים, אך אני מאמין שבסופו של דבר המקצועיות והעשייה מנצחת".

איך עברה עליכם העונה מקצועית ומה היעדים להמשך?

"העונה התנהלה בצורה מצוינת ובהתאם לציפיות, ואף נעצרה בשיאה עבור כלל קבוצות המחלקת הנוער שלנו. נעשה כל מאמץ להחזיר את השחקנים למסלול ברגע שיתאפשר, אך לא נתפשר על בטיחות – במיוחד לאור האיומים הקיימים. יש ציפייה ברורה מהרשות המקומית לפעול בדחיפות להצבת מיגוניות תקניות, כדי לאפשר חזרה מלאה לפעילות".

נערים א' של מכבי אשקלון (אנה שבייב)

בתחילת השבוע תתקיים ישיבת הנהלת ההתאחדות, שעשויה להכריע את גורל העונה. מה עמדתך בנוגע לחזרה לליגות?

"כיום איני חבר הנהלת ההתאחדות, אלא חבר ועדה מייעצת, וגם בשנתיים האחרונות פחות מעורב. בתקופה כזו, הראש פחות נמצא בכדורגל, אך העדיפות הברורה היא להכריע עונות על המגרש – כולל עליות וירידות.

“יחד עם זאת, אם המציאות לא תאפשר זאת, יהיה צורך לקבל החלטות מאוזנות ולמצוא את האלטרנטיבה ההוגנת והטובה ביותר לכלל הקבוצות כולל הקפאת יורדות וקיום משחקי פלייאוף. לגבי קבוצות החטיבה הצעירה, חשוב שיהיה קיום משחקים באופן סדיר. מקבלי החלטות חייבים לעשות הכל בכדי שמועדונים לא יענשו בצורה משולשת ואף יותר מזה".