ינאי: עכשיו מתחילים לראות מה שציפינו ממיציץ'

עופר ינאי הגיע אמש (שישי) כאורח מפתיע למשחק היורוליג בין פרטיזן בלגרד לז’לגיריס, יומיים בלבד לפני הדרבי התל אביבי שייערך גם הוא בבירת סרביה. לאחר המשחק, בעלי הפועל תל אביב התראיין ל’מוצארט’ הסרבי והתייחס לשורה של נושאים, כשבמרכזם ואסיליה מיציץ’, מצבו המקצועי והקשר העמוק לכדורסל הסרבי.

הערב בבלגרד היה טעון במיוחד, לאחר שבפרטיזן ערכו מחווה מרגשת לדושקו וויושביץ’, המאמן האגדי שהלך לעולמו בגיל 67. ינאי לא נשאר אדיש: "הוא היה דמות ענקית, ובסופו של דבר כולנו צריכים להעריך את משפחת הכדורסל. הוא אחד השמות שבנו את הכדורסל הסרבי. יש לי שחקן סרבי מצוין בקבוצה, ואני לא יודע אם היה ואסיליה מיציץ’ בלי דושקו, בגלל זה הגעתי לכאן". בהמשך הוא אף הוסיף כי וויושביץ’ היה מאמן ש"יצר שחקנים", כזה שהפך שחקנים אלמוניים לכוכבי יורוליג ו-NBA, והדגיש את התרבות הספורטיבית הייחודית בסרביה והכבוד שמוענק לדמויות גדולות.

ינאי התייחס גם לפרידה מז’ליקו אוברדוביץ’, אחד המאמנים הגדולים בתולדות הענף: "ז’ליקו הוא אגדה, אדם שזכה ביורוליג פעמים רבות. אני לא מכיר את כל הסיבות לעזיבה, אבל ברור שהיו בעיות עם שחקנים מסוימים ושבשלב מסוים הוחלט שצריך התחלה חדשה. נפרדו ממנו, מזוראן סאביץ’ וגם מכמה שחקנים, אלו החלטות מאוד קשות". למרות זאת, הוא החמיא להתמודדות של פרטיזן עם השינויים וציין כי מדובר במועדון חזק שמצליח להישאר תחרותי גם בתקופות מורכבות.

ז'ליקו אוברדוביץ' (IMAGO)

מיציץ’ במרכז הבמה

על ואסיליה מיציץ’ דיבר ינאי בהרחבה והבהיר את מידת ההערכה שלו: "הוא אישיות גדולה ושחקן נהדר, אחד השחקנים שאני הכי מכבד. כשהחתמתי אותו ידעתי שאני נותן לו את החוזה הגדול ביותר באירופה. זו הייתה הדרך שלי להראות הערכה, אבל גם ציפייה שיתרום משמעותית". לדבריו, כבר בתחילת הדרך היה ברור שהכוכב הסרבי יצטרך זמן כדי לחזור לשיאו: "יישרנו קו לגבי הציפיות, ידענו שזה ייקח כמה חודשים. עכשיו מתחילים לראות את מיציץ’ שציפינו לו".

ינאי גם חשף פרט מעניין מחייו האישיים של הגארד: "החברה שלו התחילה לבשל לו, מאז הוא ירד חמישה ק"ג ונראה הרבה יותר טוב. אז תודה גדולה לגברת מיציץ’, ואני מקווה שבקרוב יהיו גם אירוסין".

וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

מעבר לכך, בעלי הפועל תל אביב התייחס גם לעונה המורכבת של קבוצתו, שנאלצה להתמודד עם אתגרים לא פשוטים בעקבות המצב הביטחוני בישראל: "התמודדנו עם אתגרים עצומים, היינו צריכים להעביר את הקבוצה פעמיים. כבר חזרנו לתל אביב ואז הגיעו התקיפות מאיראן ונאלצנו להוציא את כולם דרך מצרים ולעבור לסופיה". למרות זאת, הוא ציין כי הקבוצה עדיין נאבקת על מקום בטופ 6 ביורוליג, יעד שיבטיח את המשך דרכה במפעל גם בעונה הבאה.

ינאי סיכם באופטימיות זהירה לגבי ההמשך: "היורוליג מאוד תחרותית והכל בלתי צפוי. היו משחקים שחשבתי שננצח והפסדנו, ואחרים שחשבתי שנפסיד והצלחנו להפתיע. הכול תלוי ביריבה, אבל אני מאמין שיש לנו סיכוי להגיע לפיינל פור".