לראשונה מאז שחזר: מרטינס יפתח בהרכב ק"ש

לאחר הניצחון במחזור שעבר על בני סכנין, עירוני קריית שמונה יכולה לנשום מעט אוויר בקרבות התחתית, כאשר מחר (ראשון, 20:00) הקבוצה של שי ברדה תתארח אצל מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, בידיעה שעוד שני ניצחונות יספיקו לה ככל הנראה כדי להבטיח את מקומה בליגת העל לעונה נוספת.

בקריה זוכרים היטב את ההפסד הכואב בסיבוב הקודם וינסו לגמול לירוקים, כאשר ברדה יקבל בחזרה לסגל את עלי מוסה שנעדר מול סכנין עקב צהובים ואת ג'ואן חלבי, שהורחק מול הפועל ירושלים וגם הוא נעדר במשחק הקודם.

מי שייעדר מהמשחק, הוא הבלם עמית גלזר, שסובל מפציעה בשריר האחורי ויחמיץ את המפגש. על פי האימון המסכם, ברדה מתכנן שינוי אחד בהרכב לעומת המשחק הקודם: כריסטיאן מרטינס ישוב ל-11, לראשונה מאז חזר לישראל, כאשר אריאל שרצקי, יפתח על הספסל.

אריאל שרצקי (שחר גרוס)

“המטרה ברורה ולנגד עינינו”

"אנחנו מגיעים למשחק חוץ קשה מול מכבי חיפה כאשר המטרה שלנו בעונה הזו ברורה ולנגד עינינו. נצטרך לעבוד קשה כדי לצאת מהמשחק הזה עם הנקודות וזה מה שאנו באים לעשות", אמר המאמן שי ברדה לקראת ההתמודדות מחר.

ההרכב המשוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מור סימן טוב ואדריאן אוגריסה