ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

לראשונה מאז שחזר: מרטינס יפתח בהרכב ק"ש

לקראת מכבי חיפה: ברדה יבצע שינוי אחד מהמשחק הקודם כאשר הקשר הפנמי יפתח במקומו של אריאל שרצקי: "המטרה בעונה הזו ברורה". גלזר שנפצע ייעדר

כריסטיאן מרטינס (שחר גרוס)
לאחר הניצחון במחזור שעבר על בני סכנין, עירוני קריית שמונה יכולה לנשום מעט אוויר בקרבות התחתית, כאשר מחר (ראשון, 20:00) הקבוצה של שי ברדה תתארח אצל מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, בידיעה שעוד שני ניצחונות יספיקו לה ככל הנראה כדי להבטיח את מקומה בליגת העל לעונה נוספת.

בקריה זוכרים היטב את ההפסד הכואב בסיבוב הקודם וינסו לגמול לירוקים, כאשר ברדה יקבל בחזרה לסגל את עלי מוסה שנעדר מול סכנין עקב צהובים ואת ג'ואן חלבי, שהורחק מול הפועל ירושלים וגם הוא נעדר במשחק הקודם.

מי שייעדר מהמשחק, הוא הבלם עמית גלזר, שסובל מפציעה בשריר האחורי ויחמיץ את המפגש. על פי האימון המסכם, ברדה מתכנן שינוי אחד בהרכב לעומת המשחק הקודם: כריסטיאן מרטינס ישוב ל-11, לראשונה מאז חזר לישראל, כאשר אריאל שרצקי, יפתח על הספסל.

“המטרה ברורה ולנגד עינינו”

"אנחנו מגיעים למשחק חוץ קשה מול מכבי חיפה כאשר המטרה שלנו בעונה הזו ברורה ולנגד עינינו. נצטרך לעבוד קשה כדי לצאת מהמשחק הזה עם הנקודות וזה מה שאנו באים לעשות", אמר המאמן שי ברדה לקראת ההתמודדות מחר.

ההרכב המשוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מור סימן טוב ואדריאן אוגריסה

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
