ליגה שוייצרית 25-26
7136-7232ת'ון1
5938-6232סט. גאלן2
5438-4932לוגאנו3
5342-5032פ.צ. באזל4
4935-4832סיון5
4759-6432יאנג בויז6
3959-6232לוצרן7
3956-5632סרבט ז'נבה8
3954-4732לוזאן9
3462-4532פ.צ. ציריך10
2465-3832גראסהופרס11
1984-3532ווינטרתור12

חדר ההלבשה נשרף: משחקה של באזל נדחה

הרס מוחלט: משרד המאמן, משרד מנהל הקבוצה, אזורי הפיזיותרפיה, המקלחות והשירותים ניזוקו עקב פריצת שריפה באצטדיון, הנסיבות לגרימתה אינן ידועות

אוהדי באזל (IMAGO)
משחק הליגה השווייצרית בין תון לבאזל, שהיה אמור להיערך היום במסגרת המחזור ה-33, נדחה ברגע האחרון בעקבות אירוע חריג במיוחד. הסיבה: שריפה שפרצה ביום שישי בערב באצטדיון סנט יאקוב פארק, אשר גרמה לנזק כבד והותירה את באזל ללא ציוד משחק וציוד רפואי, דבר שמנע ממנה להעמיד קבוצה למשחק.

על פי הודעת המועדון, האש פרצה באזור חדר ההלבשה של הקבוצה הראשונה וגרמה להרס מוחלט של המתחם. בנוסף, נפגעו גם משרד המאמן, משרד מנהל הקבוצה, אזורי הפיזיותרפיה, המקלחות והשירותים. למרות הנזק הרב, למרבה המזל לא היו נפגעים, אך במועדון הדגישו כי מדובר בנזק חומרי משמעותי מאוד, כאשר סיבת השריפה עדיין לא התבררה במלואה.

נדחה בשל כוח עליון

בליגה השווייצרית אישרו את דחיית המשחק לאחר שבאזל הגישה בקשה רשמית, בטענה כי אין ברשותה ציוד תפעולי הכרחי למשחק, כולל בגדי משחק וציוד רפואי. הנהלת הליגה קיבלה את הבקשה והגדירה את המקרה כ"כוח עליון", בהתאם לתקנון, מה שאפשר את דחיית ההתמודדות למועד אחר.

המשחק בין תון, שמובילה את הליגה, לבין באזל היה אמור להיות חלק מהמחזור האחרון לפני פיצול הליגה לבית העליון והתחתון, מה שהוסיף לחשיבותו. נכון לעכשיו, טרם נקבע מועד חדש למשחק, וההחלטה בנושא תתקבל בהמשך.

