ברצלונה הגישה ללבנדובסקי הצעה רשמית לעונה

רוברט לבנדובסקי (37) כבר מודע להצעה של ברצלונה. סוכנו, פיני זהבי, היה השבוע בברצלונה כדי להיפגש עם נציגי המועדון הקטלוני ולשמוע את פרטי ההצעה. בשבועות האחרונים מספר קבוצות הפעילו עליו לחץ גדול בניסיון לשכנע את החלוץ הפולני, ולכן סוכנו היה צריך להבין את התוכניות של המועדון עבור הלקוח שלו.

ז'ואן לאפורטה, הנשיא הנבחר של ברצלונה, כבר הבהיר במהלך הקמפיין כי ישמח להאריך את חוזהו של לבנדובסקי. עם זאת, לאור העובדה שהעדיפות של המועדון בחלון ההעברות בקיץ היא לצרף חלוץ 9, בנוסף לבלם שמאלי, ובהתחשב בכך שלבנדובסקי יחגוג 38 באוגוסט, הרעיון של ברצלונה היה להציע לו חוזה לעונה אחת בלבד, עם שכר נמוך משמעותית מזה שהוא מקבל כיום.

כעת, עם ההצעה של ברצלונה לצד אלו של מילאן, יובנטוס, שיקגו פייר ומספר מועדונים מערב הסעודית, הגיע הזמן של לבנדובסקי לשקול את כל האפשרויות יחד עם משפחתו. העדיפות של החלוץ הפולני הייתה להישאר בברצלונה, מתוך רצון להמשיך בחיים הנוחים והמאושרים עם אשתו ושתי בנותיו בבירה הקטלונית, גם אם משמעות הדבר היא ויתור על הצעות משתלמות יותר כלכלית.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

רוצה להבין את החזון המקצועי

עם זאת, כמתחרה בנשמה, לבנדובסקי היה מוכן לקבל תפקיד משני יותר בברצלונה, אך רק אם יהיה לפניו חלוץ בכיר בהרכב. לכן היה לו חשוב להבין לא רק את פרטי החוזה, אלא גם את החזון המקצועי של המועדון לגביו.

לאור מספר הקבוצות שמעוניינות בו, לבנדובסקי העניק לעצמו עד סוף החודש כדי לקבל החלטה לגבי העונה הבאה. הספירה לאחור לעתידו כבר החלה.