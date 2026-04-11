יום שבת, 11.04.2026 שעה 13:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

ברצלונה הגישה ללבנדובסקי הצעה רשמית לעונה

החלוץ, שמבוקש גם על ידי יובנטוס, מילאן, שיקגו פייר ומספר קבוצות מערב הסעודית, רוצה להשלים את בחינת כל ההצעות יחד עם משפחתו וישיב בסוף החודש

לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (37) כבר מודע להצעה של ברצלונה. סוכנו, פיני זהבי, היה השבוע בברצלונה כדי להיפגש עם נציגי המועדון הקטלוני ולשמוע את פרטי ההצעה. בשבועות האחרונים מספר קבוצות הפעילו עליו לחץ גדול בניסיון לשכנע את החלוץ הפולני, ולכן סוכנו היה צריך להבין את התוכניות של המועדון עבור הלקוח שלו.

ז'ואן לאפורטה, הנשיא הנבחר של ברצלונה, כבר הבהיר במהלך הקמפיין כי ישמח להאריך את חוזהו של לבנדובסקי. עם זאת, לאור העובדה שהעדיפות של המועדון בחלון ההעברות בקיץ היא לצרף חלוץ 9, בנוסף לבלם שמאלי, ובהתחשב בכך שלבנדובסקי יחגוג 38 באוגוסט, הרעיון של ברצלונה היה להציע לו חוזה לעונה אחת בלבד, עם שכר נמוך משמעותית מזה שהוא מקבל כיום.

כעת, עם ההצעה של ברצלונה לצד אלו של מילאן, יובנטוס, שיקגו פייר ומספר מועדונים מערב הסעודית, הגיע הזמן של לבנדובסקי לשקול את כל האפשרויות יחד עם משפחתו. העדיפות של החלוץ הפולני הייתה להישאר בברצלונה, מתוך רצון להמשיך בחיים הנוחים והמאושרים עם אשתו ושתי בנותיו בבירה הקטלונית, גם אם משמעות הדבר היא ויתור על הצעות משתלמות יותר כלכלית.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

רוצה להבין את החזון המקצועי

עם זאת, כמתחרה בנשמה, לבנדובסקי היה מוכן לקבל תפקיד משני יותר בברצלונה, אך רק אם יהיה לפניו חלוץ בכיר בהרכב. לכן היה לו חשוב להבין לא רק את פרטי החוזה, אלא גם את החזון המקצועי של המועדון לגביו.

לאור מספר הקבוצות שמעוניינות בו, לבנדובסקי העניק לעצמו עד סוף החודש כדי לקבל החלטה לגבי העונה הבאה. הספירה לאחור לעתידו כבר החלה.

