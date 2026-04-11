היריב הירדני החרים את הגמר מול הישראלי

אנטישמיות בספורט בבנגקוק: היריב הירדני החרים היום (שבת) את גמר גביע העולם בקיק בוקס מול יריבו הישראלי, גיא חג’ג’, כאשר גם לפודיום הירדני לא הופיע. הישראלי כמובן סיים את התחרות עם מדלית הזהב היוקרתית ורשם הישג מרשים.

בתחרות גביע העולם המתקיימת בתאילנד, משתתפים למעלה מ-980 מתחרים מכ-30 מדינות שונות, מה שהופך את האירוע לאחד מהגדולים והמרשימים בענף. גיא חג׳ג׳ (22) הנחשב לאחד הלוחמים המבטיחים, מתגורר בשוהם ומתאמן במועדון MMA Israel בנתניה תחת הדרכתו של רונן אדלשטיין.

כאמור, חג׳ג׳ פתח את דרכו בשלב רבע הגמר, שם הוגרל להתמודד מול יריב קשה מאוזבקיסטן. כבר מהשלבים הראשונים של הקרב הפגין שליטה וביצועים מרשימים וניצח באופן ברור. בחצי הגמר פגש גיא את ספורטאי ממאוריציוס. גם כאן המשיך להציג יכולת גבוהה, תוך שמירה על קור רוח וטקטיקה מדויקת, ובסיומו של קרב אינטנסיבי נוסף רשם ניצחון חשוב שהעלה אותו לגמר התחרות.

גיא חג'ג' (התאחדות הקיקבוקס)

בקרב הגמר, חג’ג’ היה אמור להתמודד מול לוחם מירדן, שהגיע לאולם התחרות בבוקר ואף נשקל לקראת התחרות. כאשר הבין הירדני שגיא עולה להתחרות, הודיע על "פציעה" ולא עלה להתחרות ואף לא על הפודיום.

מרונן אדלשטיין המאמן של גיא חג׳ג׳ נמסר בתגובה: “אני גאה מאוד בגיא שמתעקש לייצג את ישראל גם כשכל התנאים לרעתו ועושה את זה בצורה הטובה ביותר".

בנוסף, כבר אתמול באותה אליפות - יריב ירדני אחר לא התייצב לחצי הגמר בקרב מול הישראלי יוסף איבזלי המתחרה במשקל 63.5 שזכה בהמשך במקום הראשון.

אריק קפלן, נשיא ומנכ״ל התאחדות אילת לענפי ספורט שאינם אולימפיים: “עצוב מאוד שהספורט העולמי אינו מגנה ואינו פועל, באופן יותר נחרץ, להישנות מקרים כאלו, כולל הענשה ברורה של המחרימים. מדינת ישראל חייבת לפעול בכל הכוח בנושא ולהפעיל כוח משימה ייחודי לנושא, אשר חשיבותו הרבה יותר מאשר ספורט".