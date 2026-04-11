יום שבת, 11.04.2026 שעה 14:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"ריאל מדריד מתנתקת מההתאחדות הספרדית"

אחרי שאמבפה לא קיבל פנדל ב-1:1 עם ג'ירונה, בבלאנקוס מרגישים שלה ליגה "מוטה", כשמבחינתם אין טעם להיות חלק ממערכת שהם רואים כבעייתית מהיסוד

ויניסיוס ואמבפה באים בטענות (IMAGO)
בריאל מדריד הסערה לא נרגעת אחרי ה-1:1 מול ג’ירונה, אלא להיפך, רק הולכת ומחריפה. מעבר לאיבוד הנקודות שכמעט סגר את סיפור האליפות, במועדון יצאו בתחושה קשה במיוחד כלפי השיפוט, עד כדי כך שבמדריד כבר מדברים בגלוי על תחרות “מוטה”. האירוע המרכזי כמובן היה המהלך בדקות הסיום, בו קיליאן אמבפה נפגע ברחבה על ידי ויטור רייס, אך השופט אלברולה רוחאס לא שרק לפנדל וגם ה-VAR לא התערב, דבר שהדהים את אנשי המועדון.

בריאל לא הצליחו להבין כיצד המהלך לא נבדק כלל, במיוחד לאור העובדה שבמהלך המשחק עצמו היו מצבים דומים שנשפטו אחרת. מבחינתם, אפשר לטעות, אך חוסר ההתערבות של ה-VAR הוא מה ש”שובר כל היגיון”. התחושה היא שההחלטות לא רק שגויות, אלא גם לא עקביות, דבר שמחזק את חוסר האמון של המועדון במערכת השיפוטית בספרד.

קרע עמוק עם ההתאחדות

המתיחות הזו הובילה לצעד חריג: ריאל מדריד למעשה ניתקה את עצמה מההתאחדות הספרדית. הנהלת המועדון כבר לא לוקחת חלק בפרויקט לרפורמה בשיפוט, כאשר המנכ"ל חוסה אנחל סאנצ'ס אף הודיע שלא ייקח חלק בחתימה הסופית על ההסכם. מבחינת ריאל, אין טעם להיות חלק ממערכת שהם רואים כבעייתית מהיסוד.

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

במועדון הבהירו כי הם אינם מתכוונים לנרמל את היחסים עם ההתאחדות, וכי כל עוד לא תתבצע רפורמה עמוקה במערך השיפוט, הפער רק ילך ויגדל. האירועים האחרונים, ובראשם הפנדל שלא נשרק לאמבפה, רק חיזקו את הקו הזה והעניקו מבחינתם הצדקה מלאה לניתוק.

גם בזירה הציבורית והתקשורתית המסרים היו חריפים. בערוץ הרשמי של המועדון דיברו על “שיפוט בסגנון נגריירה”, והדגישו כי מדובר בעוד מקרה בשרשרת ארוכה של החלטות שפוגעות בקבוצה. במקביל, הזכירו גם אירועים נוספים מהעונה, כולל פנדל שלא נשרק מול מיורקה והחלטות שנויות במחלוקת במשחקים אחרים, כחלק מדפוס חוזר.

בתוך חדר ההלבשה יש גם הבנה פנימית שהקבוצה צריכה להציג יכולת טובה יותר במשחקים כאלה, אך לצד זאת קיימת תחושה רחבה שהשיפוט פועל נגדה באופן שיטתי במסגרת הליגה. מנגד, לגבי ליגת האלופות, במועדון מדגישים כי הם אינם חשים באותה הטיה, אלא רואים טעויות נקודתיות בלבד.

כעת, כשלה ליגה כמעט אבודה, כל המבט מופנה למינכן. בריאל מדריד כבר מדברים על ניסיון לחולל קאמבק היסטורי, למרות שמעולם לא הצליחו להפוך מפיגור ביתי במפעל. יחד עם זאת, גם לפני המשחק הגורלי, ברור שהמתיחות מול השיפוט וההתאחדות ממשיכה ללוות את המועדון, וייתכן שתשפיע על המשך הדרך הרבה מעבר לעונה הנוכחית.

